WK voetbal op groot scherm in de Putstraat

In Alveringem is het café ’t Wieltje die het WK voetbal op groot scherm zal uitzenden dit jaar. Locatie is de loods in de Putstraat.

“De zomerbar naar aanleiding van het EK vorige zomer was een succes”, vertelt Jana Deman van café ’t Wieltje. “Feit is dat heel wat mensen dit soort evenement toch graag in groep beleven en samen supporteren. We starten met de openingsmatch Qatar-Ecuador op zondag 20 november om 17 uur. Wij openen al om 13 uur zodat iedereen al in de sfeer kan komen.”

Winterbar

“We creëren met onze winterbar met verse soep, warme chocolademelk, jenever, picon en croques een gezellig samenzijn voor liefhebbers en niet-liefhebbers van het voetbal. Van dan af aan zenden we alle matchen van de Belgen uit: woensdag 23 november zijn we er vanaf 18 uur en zondag 27 november vanaf 12 uur. Donderdag 1 december 16 uur staat ook al op de planning voor de – voorlopig – laatste match van de groepsfase. Een pintje in de loods kost 2 euro en iedereen is welkom om mee te komen supporten”, geeft Jana nog mee. (AB/foto AB)