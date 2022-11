WK verstoort dit weekend kalender van het amateurvoetbal; ook tijdens WK-finale op zondag 18 december geen matchen mogelijk

De Rode Duivels geven zondag 27 november om 14 uur Marokko partij op het WK voetbal in Qatar. Terwijl de wedstrijd aan de gang is mogen er nergens competitiematchen van eerste elftallen worden afgewerkt. En de amateurvoetbalkalender ondergaat nog aanpassingen. Op zondag 18 december om 16 uur wordt de WK-finale in Qatar afgewerkt. Of de Rode Duivels de finale nu halen of niet, dat maakt niet uit. Er mag op dat moment niet gespeeld worden. Daarom zijn de wedstrijden die standaard op zondagmiddag om 15 uur geprogrammeerd stonden, vervroegd naar 13.30 uur.

Een WK voetbal te midden de competitie, het heeft niet enkel voor het profvoetbal gevolgen. Ook het amateurvoetbal moet er zich aan aanpassen. Dat er geen amateurwedstrijden mogen doorgaan op het moment dat de Rode Duivels spelen, dat is niet nieuw. “Daar heeft Voetbal Vlaanderen ook niets over te zeggen, dat komt van hogerhand”, zegt Walter Lava, die als voormalig voorzitter van het provinciaal comité nog altijd de kalender mee helpt behartigen. “Ook onder de taalgrens mag er niet gespeeld worden op het moment dat onze nationale ploeg aan de slag is.”

Veelal vinden die (kwalificatie)matchen tijdens de week plaats, als de Rode Duivels toch eens in het weekend spelen, dan is het al jaren de gewoonte dat ook de wedstrijden in de provinciale en de lagere nationale reeksen op een ander moment worden afgewerkt. “Maar nu worden we geconfronteerd met een WK dat te midden onze competitie, grote tornooien zijn er normaal als alle competities zijn afgerond.”

Er is een uitwijkmogelijkheid naar het weekend van 7 en 8 januari, maar dat staat gelijk met een kortere winterstop

Maar niet nu dus. Zondag 27 november werken de Rode Duivels hun tweede groepswedstrijd af tegen Marokko. Die wordt op gang getrapt om 14 uur. “Spelen om 16 uur mag, maar daarvoor heb je in deze tijd van het jaar ook verlichting nodig. Er zijn ook ploegen die uitwijken naar zaterdagnamiddag. Voor wie dat niet lukt, is uitstellen naar het weekend van 7 en 8 januari mogelijk. Maar dat betekent dan een kortere winterstop voor die clubs.”

Recent werden ook op zaterdag 12 november in onze provincie een aantal wedstrijden afgelast of stopgezet door de dichte mist. “Daarvoor hebben we woensdag 30 november als midweekse inhaalspeeldag voorzien. Die ploegen hebben – gezien ze op zaterdag spelen – sowieso gekeurde verlichting. Maar de teams mochten onderling ook een datum overeenkomen die hen best past.”