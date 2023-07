Winst in Boezingse Kunstgrascup voor Joga Bonito

De vierde Kunstgrascup werd gewonnen door Joga Bonito. Zij versloegen in een zonovergoten finale uittredend winnaar Campro.

Mede-organisator Steve Clabau blikt tevreden terug op de Kunstgrascup van 8 juli. Steve: “Het was tropisch warm, maar alles is goed verlopen. 29 teams gaven het beste van zichzelf en uiteindelijk trok Joga Bonito aan het langste eind in de finale tegen de winnaars van vorig jaar, Campro.”

Volgend jaar

“Volgend jaar zullen we wellicht opnieuw in hetzelfde weekend dit tornooi organiseren”, aldus Steve Clabau. “We willen graag nog even alle spelers, scheidsrechters en medewerkers bedanken. Ze zorgden voor een onvergetelijke dag.”