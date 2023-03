Winkel Sport wil driepunter tegen Antwerp B: “We kunnen alle teams aan, maar moeten het nu ook tonen”

Pas in de ultieme slotfase zag Winkel Sport een driepunter uit handen glippen op Thes Sport, komende zondag hoopt men dat recht te zetten door het B-team van eersteklasser Antwerp over de knie te leggen. “Weet je dat die gasten al 37 spelers opstelden”, fulmineert coach Verhoeven.

Winkel Sport kende een schitterende start van het seizoen, maar na Nieuwjaar lijkt het dubbeltje telkens naar de andere kant te vallen. “Tegen Thes kwamen we op voorsprong en kregen we enkele kansen op 0-2”, aldus coach Jeffry Verhoeven. “Maar in de slotfase liet Joey Dujardin zich ook dom uitsluiten, waardoor het tien tegen tien kwam te staan en in de 93ste minuut viel de bal dan één keer slecht. We hadden nochtans niks weggeven. We moeten in deze reeks van niemand bang zijn, als je ziet wat we ook tegen de topploegen op de mat konden leggen. Maar je kansen afmaken en de nul houden is ook een kwaliteit en op dit moment lukt dat niet voor ons. We kunnen alle teams aan, maar moeten dat nu ook eens tonen door te winnen.”

Geteisterde verdediging

Winkel Sport krijgt nu de komende vijf weken haalbare tegenstanders voor de kiezen. Te beginnen met RFC Antwerp B dat net onder Winkel staat. Woensdagavond speelden ze nog een inhaalwedstrijd op Hoogstraten (0-0). “Ik ging kijken, maar dat wil niet zeggen dat ik daar veel uit zal leren. Weet je dat die gasten die seizoen al 37 spelers hebben opgesteld, de B-ploegen van Gent en Charleroi al 32 en OHL B 31. Daar kunnen wij niet tegenop. Je weet nooit met welke spelers ze aan de aftrap zullen komen. Hun A-ploeg speelt zondagmiddag, dat betekent dat de bankzitters alvast niet zullen meedoen tegen ons.”

Winkel Sport moet het nog doen zonder enkele geblesseerden. Gauthier Libbrecht is out voor de rest van het seizoen, Marvin Dewaele mag volgende week de trainingen hervatten en de enkel van Felix Reuse onderging een scan. Vooral in het verdedigend compartiment dus veel afwezigen. “En het zijn geen spierblessures, maar meestal vervelende en langdurige letsels.” Michiel Clyncke keert terug uit schorsing.