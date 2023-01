Wim Vanwijnsberghe ziet FC Gullegem vruchten plukken van beleid: “Mooi met de voeten op de grond”

De resultaten in de heenronde vielen enigszins tegen, maar FC Gullegem boert goed. Voorzitter Jan Hanssens zorgde voor een goede structuur, zijn medewerkers stralen dynamiek uit. Ondervoorzitter en jeugdvoorzitter Wim Vanwijnsberghe: “Wij zijn geen dromers.”

Wim Vanwijnsberghe (36), die het allesomvattende bouwbedrijf WIVA-GROUP uit de grond stampte, is een aanwinst voor FC Gullegem. Zijn roots liggen in Zwevegem en hij woont in Dadizele, maar hij heeft zijn hart verloren aan FC Gullegem.

“Die liefde kwam er toevallig”, vertelt hij. “Toen ik ooit voor een thuiswedstrijd de matchbal schonk, was de ontvangst eerder aan de koele kant, maar ik ben geen opgever. Ik voelde mij goed thuis bij Gullegem en al gauw werd ik in het bestuur opgenomen. En als ik mij engageer voor iets, dan geef ik mij voor de volle honderd procent. Al snel werd ik tot ondervoorzitter gepromoveerd, en sedert dit seizoen trek ik ook de kar van de jeugd. Binnen het bestuur van FC Gullegem wordt hard gewerkt, maken wij de realistische ambities hard. Wij zijn geen dromers, wij blijven mooi met de voeten op de grond. Eerste nationale is niet aan ons besteed. Wij houden het op een stabiele, gezonde club in tweede afdeling.”

Na de heropstart van FC Gullegem, in 2008, ging het van vierde provinciale pijlsnel naar de toenmalige derde klasse. De jeugdwerking had wat tijd nodig om de eerste ploeg bij te benen, maar ondertussen kunnen de rood-witten pronken met enkele jongeren die niet meer uit het team weg te denken zijn, zoals Rune Moerkerke (18), Jorn Braekeveld (19) en Michiel Hanssens (20).

“De jeugdwerking heeft de jongste jaren grote stappen gezet”, zegt Vanwijnsberghe. “Met dank ook aan TVJO Denis de Tand, met wie ik uitstekend samenwerk. We zijn twee handen op één buik. Met 500 jeugdspelers mogen de resultaten best gezien worden. Dat er enkele jongens regelmatig hun kwaliteiten mogen tonen bij de eerste ploeg, stimuleert de andere jongeren om een tandje bij te steken.”

Moerkerke, Braekeveld en Hanssens hebben bijgetekend, maar Andres Dewaele (20) trekt volgend seizoen naar SV Wevelgem City.

“Spijtig, want Dewaele was bij ons zeker nog niet afgeschreven. Maar misschien kan hij te weinig geduld opbrengen. Nu, het is al een hele prestatie dat we als club in derde afdeling drie jongens kunnen klaarstomen voor de eerste ploeg. Een dikke pluim op de hoed van iedereen die betrokken is bij de jeugdwerking.” (AV)