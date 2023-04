Willy Lamaire zet stap opzij als voorzitter van KVK Westhoek: “Ik moet luisteren naar mijn lichaam”

Tijdens de algemene vergadering was er met voorzitter Willy Lamaire (76) een opvallende afwezige. Hij liet wel een statement voorlezen door penningmeester Ghislain Salomez.

De algemene vergadering had een vier vijfde meerderheid nodig en uiteindelijk kwamen 24 voor en 19 tegenstemmen. “De meerderheid verloor dus van de minderheid”, zegt voorzitter Willy Lamaire, die er niet bij kon zijn tijdens de algemene vergadering. “Ik had al een reis gepland tijdens de paasvakantie.”

Verantwoordelijkheid weegt

Het voorstel tot fusie werd door hem gepusht. “In februari heb ik aan de Raad van Bestuur mijn beslissing kenbaar gemaakt om op het einde van dit seizoen mijn ontslag aan te bieden. Na 10 jaar en op een leeftijd van 76 jaar begint de verantwoordelijkheid als voorzitter te wegen. Ik heb er gedurende al die jaren veel energie, tijd en centen in gestoken. Maar ik moet van nu af aan ook luisteren naar mijn lichaam. Wat zoveel jaren geleden nog ontspanning was, is nu enkel nog inspanning en stress geworden”, zegt de voorzitter. “Er zijn te veel zaken waar ik niet goed kan van slapen, vandaar mijn weloverwogen beslissing.”

Dankbaarheid

Aan de Raad van Bestuur gaf Lamaire de garantie dat hij en de familie Lamaire dit en ook volgend seizoen alle financiële verplichtingen zullen nakomen. Naast de wens om in tweede nationale te blijven, hoopte hij nog dat de fusie er zou komen. Hij had ook nog een woord van dank aan hoofdsponsor Crack. “Crack heeft na het overlijden van André de club verder blijven steunen zoals voordien. Bovendien is Jimmy heel veel aanwezig als supporter en zelfs op verplaatsing. Weinig clubs hebben die luxe en dat vereist alle respect en dankbaarheid.”