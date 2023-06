White Star Desselgem pakt uit met tweede White Star Cup

Op 17 juni organiseren enkele spelers van White Star Desselgem de tweede White Star Cup. Twintig minivoetbalploegen tekenen present.

De eerste editie kon op een belangstelling van 16 ploegen rekenen. “Door de mooie reacties wilden we dit een vervolgverhaal geven met nog vier ploegen meer”, vertelt Niels Himpe (27), een van de organisatoren en speler bij de beloften.

“Dit is een initiatief van de eerste ploeg en de beloften om de kas te spijzen. We zetten al eens een teambuilding op poten of gaan al eens samen eten, en voor de studenten in de ploegen is dit niet altijd evident om dit te bekostigen. Daarom willen we met de opbrengst onze activiteiten financieren.”

Springkasteel

“Het tornooi zal op vijf terreintjes, en niet op vier, zoals vorig jaar, plaatsvinden. Het schema zal zo in elkaar zitten dat een ploeg nooit lang moet wachten op de volgende wedstrijd. We kunnen rekenen op heel wat mooie ploegen.

“Dat zijn in poule A: Los Pollos Hermanos, PingPongClub, MVC Desselgem en FC Veehandel Deprez. Poule B: FC Thorbke, Snooker Pocket, Peike Aze en Bingo Players. Poule C: ORB-United, Garage Verbeke, Comtoir en SFG Young Boys. Poule D: Zwaregem, Tuinen Van Den Bossche, Team VDP en Beveren-Leie Sjotters. Iedereen kan eigenlijk deelnemen aan de White Star Cup, maar deze editie is al volzet.”

“Voor de kinderen zal een springkasteel voorzien zijn, terwijl de ouders aan het spelen of supporteren zijn. Een hapje en een drankje zullen uiteraard niet ontbreken. Ik organiseer dit samen met Maxime Dumon, Davy Dewever en Henri Deprez. We hopen alvast dat de weergoden ons gunstig gezind zijn”, aldus de Desselgemnaar.

(ELD)