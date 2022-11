West-Vlaamse voetbalwereld neemt in Kortrijk afscheid van Peter Devos

Ruim 300 aanwezigen, waaronder veel voetballers, namen in de aula van Crematorium Uitzicht afscheid van de gewezen voetballer en trainer Peter Devos. Hij overleed op 16 november op 55-jarige leeftijd.

Peter Devos was beroepshalve kinesist in Hulste en was ex-voetballer bij onder meer FC Roeselare en Torhout. Hij was ex-trainer van onder meer Avelgem, Izegem, Westhoek en Gullegem. Peter Devos verloor vorige week het gevecht tegen buikvlieskanker.

Stille, warme persoonlijkheid

Tijdens de serene en eenvoudige dienst namen zijn echtgenote Sofie Vandenberghe, zijn kinderen Mathijs, Hannes en Lieselot, en zijn zus Els het woord. De rode draad daarin was zijn respect voor iedereen en de stille maar vooral warme persoonlijkheid die Peter was. Ook zijn kameraad, gewezen voorzitter van FC Izegem Paul Seynaeve, die zes jaar met Peter als trainer werkte, nam het woord. “Je was als trainer een persoon met inhoud en kleur. Voetbal was voor jou een feest.” Na de crematie zal de urne liefdevol worden bewaard in zijn vertrouwde omgeving in Hulste. (Peter Van Herzeele)