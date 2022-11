West-Vlaamse Canadezen liggen niet wakker van clash met Rode Duivels: “Geef ons maar ijshockey”

Dat België woensdag de Qatarese wei in moet tegen Canada, het leeft (nog) lang niet bij iedereen. Ook het Canadese echtpaar Rudy De Bie en Audery King uit Langemark-Poelkapelle ligt er voorlopig nog niet wakker van. “Kijken kunnen we niet, want we moeten onze pizzeria draaiende houden. Laat het maar een gelijkspel worden, dan is iedereen content.”

Voetbaldieren kan je Rudy De Bie (67) en Audery King (63) allerminst noemen. Het Canadese koppel maakte in 1991 de oversteek naar België en runt in het centrum van Langemark met Family Pizza een eigen pizzeria en snackbar.

“Toen je me belde om langs te komen voor dit interview, wist ik écht niet dat België en Canada in dezelfde poule zitten op het WK”, glimlacht Rudy. “Wij hebben het meer voor ijshockey en baseball, de nationale sporten van ons geboorteland. Maar ik vrees dat we de komende weken niet omheen Koning Voetbal zullen kunnen. We zullen het dus wel een beetje móeten volgen.”

‘De Madoine’

Rudy’s – spreek uit als Roewdie – familienaam doet vermoeden dat zijn roots in ons land liggen. “In 1955 zijn mijn ouders, Maurice De Bie en Georgette Moens, vanuit deze streek naar Canada geëmigreerd. Op zoek naar een beter leven. Ik ben dat jaar op Canadese bodem geboren, maar ben nog in België gemaakt.”

Rudy groeide op in Kent County in Ontario, pal aan de grens met de Verenigde Staten. In de Canadian-Belgian-Dutch Club leerde hij zijn echtgenote kennen. “Ik heb geen Belgische of Nederlandse roots, ik was er gewoon op zoek naar een echtgenoot”, schatert ze. “En ik heb die ook gevonden.”

Dankzij haar man belandde ze in 1991 aan de andere kant van de oceaan. “Na een hartoperatie kon ik in Canada geen job meer vinden”, doet Rudy hun oversteek in sappig Engels met een vleugje West-Vlaams uit de doeken.

“De sociale zekerheid zit daar compleet anders in elkaar dan hier en voor werkgevers was ik een soort risico. Mijn ouders waren ondertussen gescheiden en mijn vader was naar België teruggekeerd. Hij woonde begin jaren negentig in de Madonna, een gehucht in Langemark-Poelkapelle. Op zijn advies zijn we naar hier verhuisd. Niet veel later konden we op de Madoine café De Sportwereld overnemen.”

Belgische mentaliteit

Sinds 2000 runt het koppel Family Pizza, een zaak met typische Canadese pizza’s als specialiteit. “We hebben nog geen seconde spijt gehad van onze beslissing om Canada achter ons te laten”, zeggen ze.

“Al waren de eerste jaren niet makkelijk. We hebben gestruggled met de taal, maar ook met het typisch Belgische weer en de mentaliteit. West-Vlamingen kennen maar één weg: die van deuredoen. In Canada zijn de mensen veel relaxter. Dat was toch even wennen.”

“We hebben moeten wennen aan de West-Vlaamse mentaliteit: ‘deuredoen’. In Canada zijn mensen veel relaxter”

Aan terugkeren denken Rudy en Audery echter niet. “Waarom zouden we? Ons leven ligt hier. Onze vier kinderen en elf kleinkinderen zijn hier geboren, onze plaats is bij hen. We proberen wel elke twee jaar naar Canada af te reizen om vrienden en familie te bezoeken. Door de coronacrisis is het al van 2018 geleden dat we er nog geweest zijn, maar volgend jaar zijn we weg. Dat staat al vast.”

David Beckham

Maar eerst dus het WK voetbal. “Soccer zegt ons écht niks”, geven Rudy en Audery met schaamrood op de wangen toe. “We wisten zelfs niet dat er twee Canadese internationals bij Club Brugge voetballen. De enige voetballer die we kennen, is David Beckham! Dit terwijl onze klanten wel gek zijn van het voetbal. Onze drukste momenten zijn tijdens de rust van de voetbalmatchen in het weekend. Dan wil half Langemark snel een pizza bij ons bestellen.”

Woensdagavond zal het sympathieke Canadees-Belgische koppel echter niet voor de buis zitten. “Geen tijd. We moeten werken en onze pizzeria draaiende houden. Maar we zullen de wedstrijd wel opnemen en na sluitingstijd bekijken. Ons vaderland tegen ons thuisland, dat moet je toch gezien hebben, hé? Wie er mag winnen? Geef ons maar een gelijkspel, dan is iedereen content.”