Weken van waarheid voor NSVD Handzame: “Wrange nasmaak degradatie wegwerken met promotie”

NSVD Handzame had vorig weekend weinig moeite om de maat te nemen van JV Lo-Reninge. De groen-witten waren bijzonder goed bij schot en vonden acht keer de weg naar de netten. De eindstrijd voor de titel lijkt definitief ingezet.

“Het is stilaan duidelijk dat er nog drie ploegen zijn die meedoen voor de hoofdprijs”, weet coach Kurt Deseintebein (55). “In september had niemand verwacht dat we het zo goed zouden doen. Mijn ploeg is een stevig geheel. Onze sterkte is het evenwicht tussen techniek, karakter en voetbalinzicht. Het zijn allemaal jongens die er elke week voluit voor gaan en zich niet snel gewonnen geven.” Komend weekend staat de derby tussen FA Nieuwpoort en KV Koksijde-Oostduinkerke op het programma. Een wedstrijd die Kurt Deseintebein ongetwijfeld met heel veel aandacht zal volgen. “Als we zelf de drie resterende wedstrijden winnen, moeten we niet naar de andere ploegen kijken. Toch ben ik benieuwd naar het resultaat van die kustderby. Voor de titel gaat het tussen ons drie. Wie nog punten laat liggen, mag de titel vergeten. De drie resterende wedstrijden spelen we tegen ploegen die niets meer te winnen of te verliezen hebben, maar dat betekent niet dat we op voorhand gewonnen zijn. In deze sterke reeks vallen immers elke week verrassingen te noteren.”

Liefst met titel

De coach van de groen-witten heeft de degradatie van vorig seizoen nog steeds niet helemaal verteerd. “Ik vind nog altijd dat we onterecht gezakt zijn uit derde provinciale. Die wrange nasmaak moet zo snel mogelijk weggewerkt worden. Promoveren is hiertoe de beste remedie. Als het kan, liefst met een titel”, besluit Kurt Deseintebein. (PDC)

Zondag 2 april om 15 uur: NSVD Handzame – FC Beaufort Middelkerke