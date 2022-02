Wegen van Fabian Demeester en WS Adinkerke (3A) scheiden binnenkort

Rode lantaarn WS Adinkerke verloor vorig weekend nipt van koploper BS Geluveld. Een verrassend resultaat na de zware nederlagen in de heenronde tegen Sparta Dikkebus en SV Diksmuide B.

“Ik had niet verwacht dat we zo weinig punten zouden halen”, vertelt coach Fabian Demeester. “Veel geluk hebben we dit seizoen nog niet gehad, maar vooral de mentaliteit in mijn groep zit niet goed. Er zijn heel vaak maar een handvol spelers op training en dan kan je onmogelijk goede resultaten neerzetten. Na een zware nederlaag zit ik in zak en as, maar mijn spelers doen alsof er niets aan de hand is.”

Vergiftigd geschenk

De coach van de paars-witten, die ondertussen al vier jaar aan de slag is bij de kustploeg, heeft onlangs aan het bestuur gemeld dat hij na het seizoen een punt zet achter de samenwerking. “Het bestuur was verrast en ontgoocheld, maar eigenlijk had ik nu al willen stoppen. WS Adinkerke is mijn moederclub en enkel daarom wil ik nog enkele maanden doorgaan. Hoe het verder moet, weet ik niet, want ik geloof er niet meer in dat we ons zullen redden. Die promotie naar derde provinciale was een vergiftigd geschenk. De mentaliteit van mijn spelers bewijst dat we niet thuishoren thuis in deze reeks.”

Of ik ontgoocheld ben in mijn spelers? Enorm

Volgend weekend spelen de kustjongens een levensbelangrijke wedstrijd tegen Roeselare-Daisel B. “Die wedstrijd is onze allerlaatste kans om nog iets van het seizoen te maken, maar ik weet nu al dat ik vijf basisspelers zal missen. Sommige jongens vinden het nodig om nog snel een vakantie te boeken en laten op deze manier hun ploeg in de steek.”

“De toekomst van de club ziet er niet echt rooskeurig uit”, vervolgt Demeester. “Ik heb ontzettend veel waardering voor wat het huidige bestuur presteert. De problemen zijn begonnen toen Adinkerke promoveerde naar de nationale reeksen. Toen werden fouten gemaakt die nog moeilijk kunnen rechtgezet worden.”

“Heel wat spelers lieten al weten dat ze volgend seizoen stoppen of de club verlaten. Als hier binnenkort geen vrachtwagen nieuwe spelers geleverd wordt, weet ik niet of men hier volgend seizoen nog een fanionteam aan het werk zal zien”, besluit een duidelijk ontgoochelde Fabian Demeester. (PDC)

Zaterdag 5 februari om 18.30 uur: SK Roeselare-Daisel B – WS Adinkerke.