Wedstrijdshirts Cercle tegen KVO zijn goed voor 5.521 euro voor ME TO YOU

De veiling van de wedstrijdshirts van Cercle Brugge uit de voorbije competitiewedstrijd tegen KV Oostende leverde 5.521 euro op ten voordele van de Stichting ME TO YOU. Het meest gegeerde shirt was dat van de Japanse spits Ayase Ueda, dat verkocht werd voor 1.200 euro, gevolgd door dat van Amy Sonck (439 euro) en Dino Hotic (389 euro). Amy Sonck, de dochter van voetballer Wesley Sonck, werkte mee aan de actie. Zij doet als influencer opdrachten voor Napoleon Sports & Casino, de hoofdpartner van groen-zwart. Amy werd uitgenodigd op de wedstrijd en er werd een shirt gemaakt met haar naam op, dat dus ook werd geveild. Op plaats vier en vijf stonden het wedstrijdshirt van Charles Vanhoutte (216 euro) en Leonardo Da Silva Lopes (192 euro).

Voor het tweede jaar op rij lanceerden Cercle Brugge, Napoleon Sports & Casino en Stichting ME TO YOU een campagne om de strijd tegen bloedkanker onder de aandacht te brengen. Naast een oproep om stamceldonor te worden werden ook de wedstrijdshirts van Cercle online geveild. Die veiling klokte af op een opbrengst van 5.521 euro. De opbrengst van de veiling gaat integraal naar de Stichting ME TO YOU, dat het geld zal gebruiken om specifieke onderzoeksprojecten (financieel) te steunen die de verdere opmars van leukemie en aanverwante vormen van beenmerg- en bloedziekten tegengaan. (ACR)