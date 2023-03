“We zijn niet failliet en we gaan door”

Vamos Zandvoorde-voorzitter Hugo Gevaert schept duidelijkheid: “Vamos is niet failliet. We hebben besloten dat Vamos met de eerste ploeg doorgaat tot het einde van het seizoen. Onze contractuele verplichtingen wegen niet op tegen de eventuele boete bij het voortijdig stopzetten van de competitie.”

“Volgend seizoen doen we het wel zonder eerste ploeg. Dankzij het uitstekend werk van Jan van den Bergh is de voorbije vier seizoenen een meer dan degelijke jeugdwerking op poten gezet. Vamos zet alles in op de jeugd.” Er wordt een nieuwe jeugdafdeling opgericht, en er komt een nieuw bestuur: Hugo Gevaert (voorzitter), Eddy De Mey (gerechtigd correspondent), Geert Catrysse (jeugdcoördinator), Filip Vergracht (jeugdvoorzitter), Sandra Kerreman en Daniël Decorte (bestuursleden), Ingrid en Roland (uitbaters kantine). Er komen ook trainingen en eventueel matchen voor jongeren met autisme. (FRO)