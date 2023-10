“We mikken op 45 punten, de rest is bonus”

De jongens van T1 Lorenzo Frickelo verloren voor het eerst dit kampioenschap. Een sterk VK Dudzele troefde hen af met 4-1. De bezoekende coach gaf eerlijk commentaar: “Een verdiende zege voor een gretig Dudzele.” Nu staat in eigen huis de topderby tegen leider SV Loppem geprogrammeerd.

Naast de hoofdcoach werken Timothy Scheyving en Eddy Dekeyzer in de schaduw. Eerstgenoemde fungeert als T2, Eddy is al jaar en dag ploegafgevaardigde. Het dubbelinterview starten we met Eddy Dekeyzer:

“Als afgevaardigde van de eerste ploeg ben ik begonnen in het jaar 2005. Voorheen fungeerde ik als oefenmeester van de scholieren en hielp ik regelmatig in de kantine. Afgelopen competitie moest mijn vriend Timothy Scheyving van nul beginnen. We maakten een barslechte voorbereiding mee waardoor onze vorige coach het blijkbaar niet zag zitten om de competitie te starten met die groep in derde provinciale.”

“Timothy werd voor de leeuwen gegooid, liet enkele jeugdige elementen doorstromen en we konden probleemloos het behoud verzekeren. Met Lorerzo Frickelo aan boord durven we gewagen van het jaar van de bevestiging. We verloren in Dudzele maar ik denk niet dat we in de problemen zullen komen.”

Alles samen bespreken

Timothy Scheyving staat dicht bij de hoofdcoach. Ondanks zijn succes als eerste in bevel afgelopen kampioenschap zette hij probleemloos een stapje terug. “Nooit eerder had ik een eerste ploeg getraind. Ik stond er een half seizoen alleen voor maar dankzij enkele toonaangevende pionnen, omringd door jeugdig enthousiasme, slaagden we erin de redding te realiseren. Vriend Lorenzo Frickelo fungeert als mijn ideale mentor. Alles bespreken we samen. We mikten vorig seizoen op 30 punten, nu op 45. Alles wat we meer sprokkelen is bonus.” (JPV)

Zondag 15 oktober om 15 uur: VKSO Zerkegem – Stormvogels Loppem.