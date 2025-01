“We leefden heel sereen naar deze topper toe”: T1 Patrick Van Veirdeghem en JV Lo-Reninge zijn klaar voor komst leider

JV Lo-Reninge verloor dit seizoen nog maar één keer en staat knap tweede op drie punten van FA Nieuwpoort, dat zaterdag op bezoek komt. Trainer Patrick Van Veirdeghem blikt vooruit op dé topper in 4A.

Met 12 overwinningen uit 14 matchen kan Patrick Van Veirdeghem niet anders dan tevreden zijn met de gang van zaken bij JVLR. “Dat het zo goed gaat, is de verdienste van mijn sterke groep”, legt hij uit. “Na het mooie seizoen van vorig jaar zijn de jongens hongerig om het nog beter te doen. Bovendien zorgden de nodige versterkingen voor een beter evenwicht in het team. Ik ben met name ook tevreden over de tot nu toe negen clean sheets.”

En wie weet wat er verder nog mogelijk is met dit team. “De groep is nog jong en er zijn al verschillende jonge spelers die hun plaatsje in het eerste elftal willen afdwingen. Er is nog een groeimarge wat betreft het voetbaltechnische aspect. We mogen de lat dus niet naar beneden halen en moeten tot het einde van het seizoen proberen mee te doen voor de promotie”, vindt de ex-profvoetballer, die onder meer een Europacupfinale speelde met Antwerp.

Promotie

Een eerste stap naar een mogelijke promotie is de komst van ongeslagen leider Nieuwpoort. De kustploeg verloor nog maar twee punten, na een 2-2-gelijkspel tegen JVLR.

“Nieuwpoort is sowieso de te kloppen ploeg in onze reeks. De club probeert al drie seizoenen de promotie af te dwingen, maar greep er telkens naast. Het is een ploeg waar we ons mee willen meten en ik vermoed dat ze toch niet gerust zijn om naar ons te komen. We kijken met veel vertrouwen deze echte topper tegemoet en zullen er alles aan doen om de competitie spannend te houden. De stemming voor deze topper is heel positief en we verwachten dat de club toch één van de beste toeschouwersaantallen van de afgelopen jaren zal mogen noteren. We leven heel sereen naar deze topper toe. De spelers hebben voldoende rust gekregen en op training is duidelijk dat de batterijen weer opgeladen zijn. De spelers zijn zich voldoende bewust van het belang van deze partij”, klinkt het.

Kwaliteitsinjectie

“Helaas moeten we met Maxim Loontjens een sterkhouder in de verdediging missen door blessure, maar gelukkig heeft de sportieve cel voor een kwaliteitsinjectie gezorgd en is de kern ruim genoeg om dit op te vangen”, besluit de ambitieuze coach, die bezig is aan zijn tweede volledige seizoen bij JVLR. “Ik kan hier niet beter wensen. De samenwerking is top, de spelersgroep is gretig om te presteren en de aanwezigheden zijn super. Het is een familiale club waar veel vrijheid is en waar ik samen met mijn assistent Thomas een belangrijke rol in krijg.” (SB)

Zaterdag 11 januari om 19 uur: JV Lo-Reninge – FA Nieuwpoort A.