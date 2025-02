Ward Maréchal keept op hoog peil bij Excelsior Zedelgem (1): “Altijd keer ik terug in de basis”

Bij Excelsior zijn trainers geen wegwerpproducten. Op het moment dat puntengewin uitbleef en niets werd geoogst in vijf duels voor Nieuwjaar kregen T1 Tom Van Hulle en zijn assistent Michaël Cornelis een contractverlenging aangeboden. Ze slaagden er met brio in het tij te doen keren.

Ward Maréchal keept zijn hele voetbalcarrière bij Zedelgem. Twee jaar geleden kreeg hij concurrentie van Yarith Maes, vorig jaar van Niels Lannoo en nu van Kobe Vandeweghe. Ward wordt steevast gevolgd door vader Emmanuel, een legendarische goalie. Ward luistert naar diens raadgevingen. “Pa overtuigt me met twee woorden: blijven trainen. Als ik word vervangen door een concurrent denk ik daar altijd aan en ga ik tot het uiterste op het oefenveld. De huidige competitie mocht ik starten en bleef staan tot na de derby tegen Varsenare A. Dan kwam Kobe Vandeweghe tussen de palen. Hij kreeg meteen 5-0 te slikken in Boezinge. Natuurlijk voelde ik mee met hem, we zijn in eerste plaats vrienden en dan pas concurrenten. Tijdens de winterstop voelde ik aan alles dat ik opnieuw zou mogen starten als nummer één.”

Operatie redding

“Januari begon niet echt rooskleurig, ik kreeg drie goals te slikken tegen Boezinge, een heel sterk geheel. En plots kwam de kentering, mede dankzij wat tactische aanpassingen, maar vooral omdat onze trainers positief op ons bleven inpraten. Winst tegen Oostnieuwkerke was geen eendagsvlieg want we wonnen zopas opnieuw tegen Moen. Op stilstaande fases hadden de trainers de defensie herschikt zodat ik meer ruimte kreeg om uit te komen. Dat lukte fantastisch: ei zo na hield ik de nul maar in de slotminuten kreeg ik een penalty tegen. Jammer.”

“Mijn concurrent Kobe Vandeweghe gaat naar Marke, dus moet het bestuur misschien opnieuw een keeper aantrekken. Dat is toekomstmuziek, eerst moeten we ons focussen op operatie redding. We schuiven door tot in de onderbuik van het klassement, maar we mogen allerminst verslappen. We trekken nu naar nummer vier Sparta Heestert. Alweer een topper!” (JPV)

Zaterdag 8 februari om 19 uur: FC Sparta Heestert A Excelsior Zedelgem.