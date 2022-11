Wannes Roels (E. Brugge 3A): “Ik kijk uit naar feestje waarvoor onze kantine bekend is in regio”

Eendracht Brugge blijft op zoek naar de eerste zege van het seizoen. De club moest dan ook tien spelers ineens vervangen. Een van de nieuwkomers is Wannes Roels. Hij denkt dat die eerste overwinning eraan zit te komen.

Eendracht Brugge promoveerde naar derde afdeling, maar liefst tien spelers van de kern stopten. Geert Crombez, een eeuwigheid jeugdtrainer bij Daring, zwoegt in de schaduw van T1 Tony Bourgeois en ziet de jongens evolueren. De tegengoal op Daring, bijvoorbeeld, was van schitterende makelij. En de Watertoren blijft aantrekkingskracht uitoefenen op spelers. De kantine oogt gezellig en bekwame oefenmeesters staan in voor de vorming van meestal jonge krachten.

Zo is de 23-jarige Wannes Roels in de accommodatie in de schaduw van Jan Breydel beland.

“Bij Excelsior Zedelgem voetbalde ik al zes jaar bij de beloften en werd ik zowat de oudste van de ploeg. Dus vond ik de tijd rijp om eens andere lucht op te snuiven. De nieuwe coach van Eendracht Brugge, Tony Bourgeois, kwam me eens bekijken en was vrij positief: volgens hem zou ik het niveau in derde provinciale zeker aankunnen. Hij nam me mee naar zijn nieuwe club en ik vind inderdaad mijn draai als rechtsachter.”

Iets meer meeval

“We maken ons nu op voor de komst van Veldegem, dat vier punten meer heeft dan wij. Tegen die ploeg zouden we toch onze eerste zege van het seizoen moeten kunnen pakken. Dan zou ik waarschijnlijk voor de eerste keer zo’n feestje meemaken waarvoor onze kantine zo bekend is in de regio. (lacht) Na Veldegem trekken we naar De Haan. We zijn niet meteen kansloos, nee. Ik zie ons groeien, van week tot week. We hebben alleen een beetje meer steun nodig van Dame Fortuna. Kijk maar eens naar onze gelijke spelen of naar de matchen die we met één goal verschil hebben verloren. We staan nu laatste, maar als je onderin bengelt, slaat dikwijls alles tegen.” (JPV)

Zondag 6 november om 15 uur: VV Eendracht Brugge – FC Veldegem