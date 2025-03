VVEK met twee teams in finale WM Youth Cup

Bij VV Emelgem-Kachtem konden zowel de ladies U13 als de boys U13 zich plaatsen voor de regiofinale en de nationale finale van WM Youth Cup. Zo gaat het ‘kleine’ Emelgem-Kachtem de strijd aan met klinkende namen als Genk, Mechelen, Westerlo of Zulte Waregem.

“Onze dames U13 konden zich plaatsen voor de regiofinale van de WM Youth Cup Girls. Daarin nemen ze het op tegen de ladies van SV Zulte Waregem. Deze zal betwist worden op woensdag 12 maart op de velden van Zulte Waregem”, vertelt een trotse Dempsey Dufoor, die samen met Marit De Winter trainer is van de DU13.

Door de regiofinale te halen, plaatsten de meisjes zich automatisch voor de nationale finale in Nijlen op 3 mei, waar ze het onder andere zullen opnemen tegen KVC Westerlo, SV Zulte Waregem, KRC Genk of. “Hierbij staan onze ladies tussen een mooi rijtje van eliteclubs”, weet Dempsey.

Leergierig

Niet alleen de ladies U13, maar ook de boys U13 van trainer Davy Depreitere konden zich plaatsen voor de regiofinale en de nationale finale van de WM Youth Cup Bronze. De U13 stond na de heenwedstrijd al met één been in de finale nadat ze die met 8-3 hadden gewonnen. In de terugmatch maakten ze het af. Zij spelen de regionale finale op 26 maart tegen KSV Veurne. De nationale finale vindt plaats op 3 mei, maar nog heel wat teams kunnen zich plaatsen als tegenstander.

“Voor ons is het bekerverhaal nu al geslaagd”

“We weten dat dit twee sterke teams zijn. Natuurlijk heb je ook altijd wat meeval nodig”, weet Dempsey. “Dit zijn twee teams die bestaan uit een hechte vriendengroep met een ongelofelijke leergierigheid. Beide teams zullen proberen een zo mooi mogelijk resultaat te halen in de finales. Voor het meisjesteam zal dit een hele uitdaging worden, want zij blijven over tussen drie andere eliteteams. We zijn ontzettend trots op de prestaties die beide teams al konden neerzetten. Alles wat er nu nog bij komt, is uiteraard zeer mooi, maar voor ons is het bekerverhaal nu al geslaagd.” (RV)