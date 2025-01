VVC Beernem stelt nieuwe trainers voor volgend seizoen voor

VVC Beernem stelde maandagavond de nieuwe trainers voor volgend seizoen voor. Dimitri Delporte neemt de A-ploeg in derde provinciale onder zijn hoede. Bij de B-ploeg in vierde provinciale staat Andres Ramandt volgend seizoen aan het roer.

In derde provinciale B stopt T1 Franky Mestdagh, 68 jaar intussen, bij VVC Beernem A na de huidige competitie. Maandag werd al de opvolger aangeduid. Dimitri Delporte neemt de fakkel over als hoofdcoach.

Dimitri Delporte startte zijn trainersloopbaan bij KFC Heist. Hij voetbalde nog tot midden het seizoen bij Eendracht De Haan en dan ging hij aan de slag in het stadion De Taeye, waar hij vele jaren succesvol was. In het begin van vorig kampioenschap werd hij ontslagen, na een reeks van 12 op 12. Luttele weken nadien trok hij terug naar Eendracht De Haan om te proberen het geheel in tweede provinciale te houden. Korte tijd later deelde hij mee dat hij aan de slag zou gaan in Oost-Vlaanderen, bij FC Kleit. Half december van vorig kalenderjaar besloot hij om daar afscheid te nemen. Lang duurde zijn sabbatperiode niet. Nu kan hij in alle rust het nieuwe seizoen voorbereiden in functie van VVC Beernem A. Jan Keirse en Alex Hudders van de sportieve cel loodsten Dimitri Delporte naar Beernem.

Andres Ramandt

In vierde provinciale D wordt Kurt Boey bij VVC Beernem B opgevolgd door Andres Ramandt, eerder aan de slag bij SV Loppem, bij de bijzondere beloften. Er zal dus een heel nieuwe wind waaien op Drogenbrood vanaf volgend kampioenschap. (JPV)