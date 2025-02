VVC-Beernem B-coach Kurt stapt op, kapitein Lips blijft gefocust: “Tussen de krijtlijnen doe ik mijn ding”

VVC Beernem B blijft hangen op de voorlaatste plaats maar trainer Kurt Boey laat zijn jongens steevast attractief voetballen. Hij wordt bijgestaan door kapitein Wouter Lips, de centrale pion, geboren in 1994 en gemiddeld tien jaar ouder dan zijn ploegmaats.

Na het nipt verloren duel in Bredene heerste er opschudding bij de fusieploeg. Coach Kurt hield eraan ons op te hoogte te brengen dat hij besloten had met onmiddellijke ingang te stoppen. “Wegens een verschil in visie heb ik er vroegtijdig de stekker uitgetrokken, ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging.”

Kapitein Wouter Lips was, net zoals de week voordien toen titelpretendent op 1-1 werd gehouden, een toonbeeld van rust en doorzicht. “Tussen de krijtlijnen doe ik mijn ding. De jonge gasten luisteren naar mij en zolang ik me amuseer, ga ik door. Met wat er boven mijn hoofd gebeurt zal ik me niet bezighouden. Er is een fusie op komt met HOO Oedelem? Onze coach Kurt Boey die zopas is zopas opgestapt? Als ik daar mijn visie op wil ventileren, moet ik maar toetreden tot de bestuursploeg. Dat ben ik niet van plan.”

Jeffry De Busschere

“Hoelang ik nog zal doorgaan, weet ik evenmin. In Beernem beleefde ik heel mijn voetballeven. Voor de fusie met Cercle Oedelem voetbalde ik als kleine uk bij SC Beernem en groeide steeds verder door. Na de samensmelting koos ik voor VVC Beernem B omdat ik de overtuiging was toegedaan dat ik het best tot mijn recht zou komen in vierde provinciale. Ik had het geluk opgevangen te worden door drie trainers van wie ik heel wat heb opgestoken: achtereenvolgens Lieven Dheedene, Jeffry De Busschere, die nu volop aan het stunten is in Hertsberge, en uiteindelijk Kurt Boey.”

Volle buit pakken

“Als kapitein zal ik altijd mijn verantwoordelijkheid nemen, wie ook de nieuwe sportieve baas wordt. Laat ons nu maar heel sereen de volgende opdracht voorbereiden: een trip naar Fusion Oostende. Daarna komt Heist B op bezoek. Tegen die ploegen zou ik heel graag eens de volle buit oogsten. We zullen er in elk geval ons stinkende best voor doen”, verzekert Wouter Lips. (JPV)

Zondag 2 februari om 15 uur: Fusion Oostende – VVC Cercle Beernem B.