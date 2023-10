VVC Beernem A staat voor thriller

Het gezellige maar oubollige terrein Den Akker in Oedelem wordt ingeruild voor de hoofdsite Drogenbrood waar specialisten eindelijk de mat speelklaar hebben gekregen. De sportieve resultaten ogen trouwens hoopgevend, want VVC Beernem A prijkt op een gedeelde derde stek. Toch steekt droefheid de kop op bij de fusieclub.

De spelers warmden zich voor de derby tegen Ruddervoorde op met shirts met opschrift: ‘Nobody fights alone in this team’. Franky Mestdagh, de getroffen T1, geeft tekst en uitleg: “Ik heb tijdelijk een stap opzijgezet om mijn vrouw te steunen die borstkanker heeft.” Ex-speler Gillian Bellaert neemt over ad interim gedurende één maand.

Sportief verantwoordelijke Jan Keirse voetbalde destijds bij Cercle Oedelem en blijft een van de sterkhouders als bestuurslid bij VVC Beernem. “Als het over de gezondheid van dierbaren gaat verdwijnt het voetbal even naar de achtergrond. Het is hoe dan ook een verschrikkelijke domper voor onze T1.”

“Het blijft ons streefdoel om zoveel mogelijk eigen jongeren in te zetten. Meestal prijken negen eigen Beernemse pionnen op het wedstrijdblad. We maken ons nu op voor de thriller tegen Eernegem, voor het eerst in onze hoofdaccommodaties.” (JPV)