VV Tielt stelt Ronny Houben aan als nieuwe T1

Nadat hij pas een paar maand aan het roer stond van VV Tielt, gooide trainer Martin Monbailu vorige week eerder verrassend de handdoek in de ring. Op die manier mocht VV Tielt al voor de tweede keer dit seizoen op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.

Al vrij snel kwamen ze bij Ronny Houben terecht. De 52-jarige Houben was al aan zijn derde seizoen bezig bij KFC Doomkerke en deed het daar uitstekend. Met 39 punten uit 19 wedstrijden prijkt Doomkerke in vierde provinciale C op een mooie vierde plaats.

Bij VV Tielt komt Houben in tweede provinciale terecht en krijgt hij een talentrijke groep ter beschikking. De ploeg staat momenteel wel een stuk onder zijn waarde geklasseerd. De eerste opdracht zal zijn om voor rust en stabiliteit te zorgen bij het team. Het uiteindelijke doel moet zijn om VV Tielt nog naar de linker kolom te leiden en om te bouwen met het oog op volgend seizoen. (GD)