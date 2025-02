VV Tielt kruipt stilaan uit dal: “Terugkeer van enkele sterkhouders”

Na een desastreuze start is VV Tielt de laatste maanden uit een diep dal gekropen. Na 19 speeldagen staat het nu met 17 punten op de twaalfde plaats in derde provinciale B. Toch is het degradatiespook nog niet verdwenen, want het verschil met de laatste in de stand bedraagt slechts vier punten. “Het blijft knokken tot de laatste speeldag”, aldus Gaulthier Bekaert.

VV Tielt bouwde na de degradatie van vorig seizoen een hele nieuwe ploeg. Een van de nieuwkomers was Gaulthier Bekaert. Hij kwam over van Gits. “Toen VV Tielt kwam aankloppen, heb ik niet getwijfeld. Deze club heeft de ambitie om terug een goeie middenmoter te worden in tweede provinciale en dat strookte wel met mijn eigen doelstellingen.”

De start van het seizoen was wel desastreus. “Dat klopt. Ergens is het bij een volledig nieuwe kern normaal dat het tijd vergt vooraleer je goed op elkaar bent ingespeeld. We kenden geen ideale voorbereiding. Als daar dan ook nog een pak blessures bijkomen, dan wordt het nog moeilijker. Dat neemt niet weg dat niemand verwacht had dat we met een dramatische 1 op 30 gingen starten. Toch was er binnen de groep geen enkele twijfel. We waren er ons van bewust dat er voldoende kwaliteit was en dat is ook gebleken.”

Ondertussen zette VV Tielt al een mooie reeks neer en slaagt het er zelfs in om de sterkste teams uit de reeks pijn te doen. “We moeten het van voetbal over de grond hebben. Door de terugkeer van onder andere Nour-Eddine El Malqui, die nu de verbinding vormt tussen verdediging en middenveld, lukt het uitvoetballen beter en dat zie je ook aan de resultaten.”

Vorig weekend verloor VV Tielt wel van Lombardsijde met 2-1. “Dat was jammer, want daardoor komen we op zeven punten van hen te staan en verliezen we een beetje de voeling met de middenmoot. Ik ben er vast van overtuigd dat we ons dit seizoen gaan redden, maar we moeten toch op onze hoede blijven”, besluit Gaulthier Bekaert. (GD)

Zaterdag 1 februari om 19 uur: VK Dudzele VV Tielt.