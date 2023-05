Xavier Spiesschaert nieuwe trainer van SK Staden dames A: “De kloof grotendeels wegwerken”

Twee weken geleden werden de dames van SK Staden A kampioen in eerste provinciale, maar toch besliste het bestuur om coach Rudy Blanchard aan de kant te schuiven. Ondertussen is met de 55-jarige Xavier Spiesschaert een opvolger aangeduid. Hij moet de rood-witte dames naar een rustig seizoen loodsen in de nieuwe interprovinciale reeks.

Xavier Spiesschaert is zeker geen groentje in het trainersvak. Hij begon bij de provinciale knapen van Eernegem, later stond hij aan het sportieve roer bij de juniores van achtereenvolgens VG Oostende en KEG Gistel, waar hij ook twee jaar de eerste ploeg onder zijn hoede nam. “Door persoonlijke redenen verdween ik even uit het trainerswereldje om een vijftal jaar geleden te herbeginnen bij de dames van Oudenburg in eerste provinciale. Eventjes heb ik ook de Cerkelladies getraind tot ik door een beroepskeuze het voetbal moest opzeggen. Het voetbalspelletje miste ik echter steeds meer en wellicht waren de verantwoordelijken van Staden daarvan op de hoogte gekomen. Zij contacteerden mij enkele weken geleden en redelijk snel kwamen we tot een akkoord. Ondertussen heb ik al alle damesploegen van SK Staden aan het werk gezien. In elk van deze zitten echt goeie elementen om mee te werken. Daarvoor ga ik heel nauw samenwerken met de trainers van de B- en C-ploeg.”

“Wat ik verwacht van de nieuwe interprovinciale reeks? Ik denk dat dit een heel goede beslissing is van Voetbal Vlaanderen. Het niveauverschil tussen tweede klasse en eerste provinciale was in het verleden veel te groot, deze nieuwe reeks moet die kloof grotendeels wegwerken. Persoonlijk denk ik dat SK Staden, door de goeie mix van ervaring en jeugdig talent, gewapend zal zijn voor een rustig seizoen.”

De spelerskern van SK Staden A wijzigt zo goed als niet. “Faye Verlae gaat vanaf volgend seizoen uitzakken naar de C-ploeg waardoor de sportieve cel uitkeek naar een aanvalster. Doordat Zwevezele stopt met de dames kwam Jolien Vandepitte terug vrij en werd een terugkeer geregeld. Ook komt er nog een 17-jarige keepster erbij om ook in die zone voor concurrentie te zorgen”, besluit de supervisor warehouse uit Koolkerke. (SBR)