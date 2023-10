Wannes Pareyn is nieuwe trainer van FWDM B

FWDM B, dat na het opdoeken van tweede nationale in de interprovinciale competitie voetbalt, boekte op de vierde speeldag zijn eerste zege van het seizoen.

“Een verdiende zege die duidelijk deugd doet”, zegt trainer Wannes Pareyn die in het tussenseizoen de overstap maakte van de jeugd van FC Poperinge. “Bij de start van de competitie waren we nog verre van compleet en met de afwezigheid van Laura, Femke en Ulrike was ook het grootste deel van de centrale as niet beschikbaar. We kregen ook nog te gemakkelijk doelpunten tegen en het geleverde spel was ook nog niet zoals ik het van de groep verwachtte. Op Zottegem (5-4 verloren, nvdr) voetbalden we al een stuk beter en nu iedereen terug is, geraakt de groep ook beter op elkaar ingespeeld.”

Genoeg kwaliteit

“Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat ik dit seizoen trainer zou zijn bij FWDM, want ik kon bij FC Poperinge opschuiven van de IPU13 naar IPU16, waar ik voor het eerst mijn favoriete 11 v 11 format kon coachen. Later had ik wel opgevangen dat ze hier een trainer zochten, maar ik was daar niet meteen bij blijven stilstaan. Toen bestuurslid Lien Alleman mij contacteerde en vroeg of ik geïnteresseerd was, twijfelde ik eerst nog omdat ik nog niet echt ervaring had met 11 v 11. Naarmate we verder in gesprek gingen, groeide de interesse om het toch te proberen. Dat ik kon meelopen met T1 Maarten Beele die ik kende van tijdens mijn trainerscursus was ook niet onbelangrijk. Na drie maanden ben ik zeer tevreden dat ik deze stap heb gezet. Ik kan hier werken met een hechte groep. Als die compleet blijft, hebben wij genoeg kwaliteit om in deze reeks te overleven. Het zal er in de eerste plaats op aan komen om punten te pakken tegen de ploegen die rond ons geklasseerd staan. (PB)

Zondag 22 oktober om 15 uur: FWDM B – Leeuw Brucom A