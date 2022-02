VV Emelgem-Kachtem zet volop in op vrouwenvoetbal

Steeds meer meisjes vinden de weg naar het voetbal. Dat is zeker het geval bij VV Emelgem-Kachtem, waar ieder jaar opnieuw heel wat meisjes zich inschrijven. De club doet dan ook alles om het vrouwenvoetbal te promoten.

“Om het vrouwenvoetbal zoveel mogelijk te promoten bij VV Emelgem-Kachtem, nemen wij onder andere deel aan verschillende evenementen van Voetbal Vlaanderen, alsook aan evenementen van de Red Flames. We zien dat het damesvoetbal aan populariteit wint. Ook de media besteedt hier steeds meer aandacht aan.”

“Onze VVEK-Ladies spelen en trainen tijdens de week in hun leeftijdscategorie samen met de jongens. Op geregelde basis trainen zij ook allemaal samen, spelen ze oefenwedstrijden of nemen ze deel aan tornooien”, vertelt jeugdcoördinator en trainer van de meisjes Dempsey Dufoor. “We zetten dus hard in op het vrouwenvoetbal. We zijn hier al even mee bezig en proberen zoveel mogelijk meisjes uit de streek te bereiken. Het is vooral leuk om met al deze meisjes te werken. De enthousiaste manier van trainen en spelen en de wederzijdse appreciatie is groot.”

Troef

“Ondertussen hebben we al heel wat vrouwelijke leden bij VVEK. Momenteel schommelen we om en bij de 36 meisjes, waarvan er 33 jonger zijn dan 12 jaar. In de laatste drie jaar kwamen er ongeveer per jaar telkens tien nieuwe meisjes bij. Onze troef is dat wij al heel wat meisjes lopen hebben en zo de stap sneller gezet wordt om zich bij ons aan te sluiten. Maar onze grootste troef is dat iedereen welkom is bij VVEK.”

“Ondertussen hebben we ook beslist om dit verder uit te breiden tot een eerste elftal dames. Dit zodat ieder meisje het vooruitzicht kan hebben om op latere leeftijd daar te kunnen aansluiten en in de streek te kunnen blijven voetballen. Dat vind ik persoonlijk zeer belangrijk. Ieder meisje is dan ook steeds welkom om zich aan te sluiten bij VV Emelgem-Kachtem.” (RV)