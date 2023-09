Vrouwenploeg SK Geluwe maakt zondag groot debuut: “Het geloof is er. Het kan”

SK Geluwe heeft nu ook een vrouwenploeg. Die speelt zondag om 13 uur zijn eerste competitiematch, thuis tegen Noordstar Heule B. Astrid Braeckevelt (27) kijkt ernaar uit. Twintig jaar geleden speelde ze bij de duiveltjes in Geluwe, nu is de cirkel rond.

“De resultaten in de voorbereiding zijn niet altijd even goed geweest. We speelden wel voornamelijk tegen ploegen uit een hogere reeks”, vertelt Astrid. “Maar we zetten stappen. Week na week gaat het beter. Op training werken we hard en laten we mooie dingen zien. In de wedstrijden moet de afwerking nog beter.”

“In de oefenwedstrijden stonden we trouwens nooit echt compleet. Tegen NS Heule B, tijdens de Dag van KSK half augustus, blesseerden er zich vier à vijf speelsters. Vooral enkelblessures. Gelukkig hebben we een grote kern van een 25-tal speelsters. Er zijn nog twee jonge meisjes bij gekomen.”

Aftrappen om 13 uur

Zondag is dus het grote moment, in het Stadion Damien Feys. “We hebben dus al tegen NS Heule B gespeeld – en verloren toen met 3-7”, zegt Astrid. “Het was onze allereerste match. Alles was nieuw. Omwille van die Dag van KSK was er veel volk. Nu, het geloof naar zondag toe is er wel. Iedereen weet dat het kan.”

De aftrap is om 13 uur, en dat is vroeg. “Eigenlijk is dat op onze vraag, om in de sfeer van de wedstrijd van de mannen te zijn”, vertelt Astrid. “We weten dat er na hun wedstrijd ambiance in de kantine is, en we zijn er ook graag bij. (lacht) Om één uur ’s middags spelen is misschien wel een beetje een ambetant uur, en het wordt aanpassen: we zullen vroeger moeten eten. Als binnenkort de aftrap van het eerste elftal om 14.30 uur zal zijn, spelen we om 12.30 uur.”

In eerste op je 15de

Met een terugkeer naar SK Geluwe is voor de aanvallende middenvelder de cirkel rond.

“Ik begon op mijn zevende bij de duiveltjes”, blikt Astrid terug. “Ik bleef bij SK Geluwe tot bij de miniemen en was dertien jaar toen ik vertrok naar Harelbeke. Eerst bij de jeugd, maar al op mijn vijftiende debuteerde ik in de eerste ploeg in eerste nationale. Van de Ratten vertrok ik naar Club Brugge. Ik was toen zestien en speelde een jaar mee in de BeNe Liga, dus met ploegen uit Nederland en ons land.”

“Bij FCB bleef ik twee seizoenen en verhuisde dan naar Zulte Waregem. Na twee jaar keerde ik terug naar Club Brugge en speelde toen in tweede nationale. VK Egem was mijn volgende ploeg in tweede nationale. Ik ben er maar één jaar gebleven, want ik jeunde me daar niet echt. Ik keerde terug naar Harelbeke, we speelden kampioen in eerste provinciale en promoveerden naar tweede nationale. Direct een grote stap.”

“De afgelopen jaren droeg ik het shirt van Eendracht Wervik. We werden kampioen in tweede provinciale. Omwille van mijn job ben ik op een lager niveau gaan spelen. In woonzorgcentrum Andante in Menen ben ik zorgkundige en dat is moeilijk te combineren met de trainingen en de match. Soms moet ik in het weekend werken, en dan is het puzzelen. Gelukkig kan ik rekenen op collega’s, en ga ik soms voor en na een match werken.”

Groeien zonder druk

Astrid is de dochter van Chris Braeckevelt en Greet Comeine. Vader werkt bij Ysco in Langemark, moeder baat babbelcafé ‘t Zwijntje in de Beselarestraat uit. Astrid heef twee broers. Howard (25) voetbalde bij SK Geluwe, KVK Westhoek en VK Dadizele. Ondertussen is hij gestopt. Marten speelt bij de beloften van SK Geluwe. “Mijn papa is jeugdtrainer van SK Geluwe geweest en is gestopt om mijn mama te helpen in het café”, vertelt Astrid. “Hij is nog trainer geweest van de damesploeg van Harelbeke in eerste provinciale.”

Het team van trainer Frederik Vermont start in derde provinciale. “Het is moeilijk om het niveau in te schatten”, zegt Astrid. “SK Vlamertinge is ook met een damesploeg begonnen. SC Zonnebeke had vroeger een vrouwenploeg, en nu opnieuw. We willen groeien als team en onszelf niet veel druk opleggen. Er elke week voor gaan, met inzet. De top vijf moet wel mogelijk zijn.” (EDB)