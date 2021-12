Vrouwen Zulte Waregem winnen overtuigend tegen Charleroi

De vrouwen van Zulte Waregem hebben overtuigend de drie punten genomen tegen Charleroi. Waregem had al snel een dubbele voorsprong te pakken en bracht de overwinning niet meer in gevaar.

De thuismatch tegen Charleroi beloonde SVZW met een ruime en verdiende zege. Vroeg in de wedstrijd (10’) zette Geena-Lisa Buyle haar ploeg op weg naar de zege. In het derde kwartier (38’) verdubbelde Summer Rogiers de voorsprong. De thuisploeg gaf de voorsprong in de tweede helft, ondanks druk van de bezoeksters, niet mee uit de handen. Op het einde (86’) besliste Laura Vervacke de wedstrijd met het derde thuisdoelpunt (RMN).