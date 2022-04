In het Viroviosstadion speelden de vrouwen van Eendracht Wervik kampioen in tweede provinciale. Tegen Beaufort Middelkerke wonnen ze de titelwedstrijd met een klinkende forfaitscore. Het werd 5-0.

Aan de rust stond het al 3-0. Virginie Flament en Typhaine Dehorter scoorde elk twee keer. Ook Laurine Buissaert pikte haar goaltje mee. Het team van trainer Sven De Brouwer is met maar liefst 69 op 72 bezig aan een fantastisch seizoen. Hun voorsprong op SV Rumbeke bedraagt ondertussen negen punten. De eerste achtervolger kwam dit weekend niet verder dan een gelijkspel.

Ook al door het mooie weer was er veel volk aanwezig om de titelviering bij te wonen. In 2015 kwam de Tabaksploeg voor de eerste keer met een vrouwenploeg in competitie uit. Trainer was toen Rik Desmet uit Geluwe. Later werd hij opgevolgd door Philippe Six en ondertussen is Sven De Brouwer aan het einde van zijn derde seizoen toe. (EDW)