Vrouwen SVZW sterker dan A.A. Gent (1-0)

Hoewel de vrouwenploeg van A.A. Gent volgens coach Gaytant sterker is dan deze van Club Brugge (waar men verloor) werd A.A. Gent toch tot een knieval gedwongen.

Het was lang wachten op een doelpunt. Doelvrouw Lowiese Seynhaeve was paraat toen de bezoeksters dreigden, haar collega Nicky Evrard liet zich (voorlopig) niet in de luren leggen. Dat gebeurde wel diep in de tweede helft. De drie minuten vroeger voor Geena Lisa Buyle ingevallen Lisa Lefere maakte het beslissende doelpunt (73’) en beloonde SVZW met een verdiende zege.

(RMN)