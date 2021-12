Vrouwen SV Zulte Waregem onderuit tegen Anderlecht in beker

Anderlecht was in de Beker van België met 1-3 te sterk voor de vrouwen van SV Zulte Waregem.

Met Ianthe Meersschaert als doelvrouw, zij krijgt in de bekermatchen volgens afspraak de voorkeur op Lowiese Seynaeve, kreeg Essevee vlug een dubbele achterstand aangesmeerd. In twee minuten zorgden Brit Vanhamel (5’) en Noemie Gelders (6’) voor de 0-2.

Niet genoeg echter voor de bezoeksters om af te stevenen op ruime winst want Britt Vanhamel (12’) verwerkte in eigen doel. Met de 1-2 begon SVZW er opnieuw in te geloven. Er werden zelfs vijf wissels doorgevoerd op zoek naar een tweede doelpunt, maar doelvrouw Odeurs plooide niet. In de toegevoegde tijd (95’) besliste Sakina Ouzraoui de wedstrijd. (RMN)