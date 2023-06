Voetbal Vlaanderen wil meer meisjes aan het voetballen krijgen: Proefproject in vbs De Loopbrug

De Vrije Basisschool De Loopbrug werkte de voorbije weken aan een project van Voetbal Vlaanderen om meer meisjes aan het voetballen te krijgen. “Het initiatief, waarbij twee professionele trainers gedurende vijf weken op donderdag over de middag voetballes kwamen geven aan meisjes tussen 6 en 10 jaar, werd heel positief onthaald”, klinkt het bij de school.

Voetbal Vlaanderen, de grootste sportfederatie van het Vlaamse landsgedeelte, wil met het programma Futbalista Hattrick, een versnelling hoger schakelen in haar missie om het voetbal stevig te vervrouwelijken. Dat blijkt ook nodig, want hoewel er toch bijna 32.000 voetbalsters op onze velden rondlopen, is nog geen 10 procent van de voetbalpopulatie in Vlaanderen een vrouw. Voetbal Vlaanderen heeft een drieledige ambitie: de instapleeftijd van meisjes via scholen verlagen, meer vrouwelijke coaches aan boord krijgen en meer vrouwelijke scheidsrechters op de velden zien verschijnen. “Voor die eerste doelstelling willen we dus volop een beroep doen op de scholen. Onder meer met Vrije Basisschool De Loopbrug in Zerkegem bij Jabbeke hebben we al een mooi proefproject opgezet”, zegt Niki De Cock, coördinator voetbal en school binnen het project vanuit Voetbal Vlaanderen. “Wij hebben vorig jaar als school al meegewerkt aan de actie rond het WK Voetbal, waarbij we liedjes en dansjes opvoerden én waarbij we alles op Facebook hebben gezet”, zegt Stephanie Denys, coördinator van het project vanuit de school. “Zo zijn we ook in beeld gekomen bij de mensen van Voetbal Vlaanderen en mochten we deelnemen aan hun project rond stimuleren van voetbal bij meisjes. En zo zijn hier de jongste vijf donderdagen, op de middag, professionele trainers van Voetbal Vlaanderen langsgekomen om voetballes te geven aan de meisjes van 6 tot 9 à 10 jaar. Zo goed als alle meisjes deden mee en het werd heel positief onthaald. De trainers leverden ook prachtig werk en zorgden voor boeiende, gevarieerde lessen; waarbij ze onder meer ook hoepels en een muziekinstallatie gebruikten.”

Voetbalplezier

Voetbal Vlaanderen gaat pas vanaf september op volle kracht van start met haar campagne voor voetbal bij meisjes. Vbs De Loopbrug fungeerde dus als een interessant voorbeeld en proefproject. “Er werden toch al enkele jonge voetbaltalentjes ontdekt die zich later graag ook permanent willen aansluiten bij een ploeg”, zegt juf Stephanie, die ook ook het bestuur van de voetbalclub in Zerkegem dankbaar is voor het gebruik van hun infrastructuur. “Wij kregen nu al de bevestiging dat we dit project ook volgend schooljaar mogen verderzetten. Er is wel een kleine keerzijde aan de medaille: de jongens op school beginnen wat jaloers te worden op al dat voetbalplezier… Dus we zullen nog eens met Voetbal Vlaanderen moeten bespreken of er ook iets voor hen kan worden gedaan.” (lacht)