Vier West-Vlaamse speelsters met Red Flames naar EK voetbal

Bondscoach Ives Serneels heeft vier West-Vlaamse speelsters geselecteerd voor het EK voetbal in Engeland. Tessa Wullaert, Diede Lemey, Féli Delacauw en Jody Vangheluwe maken deel uit van de 23-koppige selectie.

Bondscoach Ives Serneels heeft maandagmiddag in het nationale oefencomplex in Tubeke zijn definitieve selectie met 23 Red Flames bekendgemaakt voor het EK in Engeland van volgende maand. Met Tessa Wullaert (Fortuna Sittard), Diede Lemey (Sassuolo), Féli Delacauw (AA Gent) en Jody Vangheluwe (Club Brugge) telt de selectie vier West-Vlaamse speelsters.

Ook Nicky Evrard (AA Gent), Lisa Lichtfus (Dijon/Fra), Laura De Neve (Anderlecht), Laura Deloose (Anderlecht), Sari Kees (OHL), Charlotte Tison (Anderlecht), Amber Tysiak (OHL), Davina Philtjens (Sassuolo/Ita), Julie Biesmans (PSV Eindhoven/Ned), Marie Minnaert (Club Brugge), Kassandra Missipo (FC Basel/Zwi), Justine Vanhaevermaet (Reading/Eng), Janice Cayman (Lyon/Fra), Tine De Caigny (Hoffenheim/Dui), Elena Dhont (AA Gent), Hannah Eurlings (OHL), Ella Van Kerkhoven (Anderlecht), Davinia Vanmechelen (Club Brugge) en Sarah Wijnants (Anderlecht) zijn er straks bij.

Jill Janssens (OHL), Lenie Onzia (OHL), Chloé Vande Velde (AA Gent), doelvrouw Femke Bastiaen (PSV) en Jassina Blom (Tenerife) vallen af. Ze blijven de komende stage wel nog bij de selectie als back-ups in het geval van blessures bij de 23-koppige selectie.

Afgelopen donderdag speelden de Flames in Wolverhampton tegen Engeland hun eerste van vier oefenduels in aanloop naar het EK. Het EK-gastland won de oefenpot met 3-0, waarbij alle doelpunten in het laatste halfuur vielen. De komende dagen volgen nog drie oefenwedstrijden voor eigen publiek in Lier, tegen Noord-Ierland (donderdag 23 juni), Oostenrijk (zondag 26 juni) en Luxemburg (dinsdag 28 juni).

De Flames, die op de FIFA-ranking op de negentiende plaats staan, spelen hun eerste wedstrijd op het EK op zondag 10 juli tegen IJsland in Manchester. Daarna volgen in groep D duels tegen Frankrijk (14 juli in Rotherham) en Italië (18 juli in Manchester).