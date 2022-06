Vier maanden na zware knieblessure mag Jody Vangheluwe toch mee naar EK voetbal: “Al dat harde werk is niet voor niets geweest”

Red Flames-bondscoach Ives Serneels maakte maandagmiddag in het nationale oefencomplex in Tubeke zijn definitieve selectie voor het EK in Engeland van volgende maand bekend. Een opvallende aanwezige is Jody Vangheluwe. Vier maanden geleden liep ze een zware knieblessure op en werd er gevreesd voor haar carrière, maar de 24-jarige speelster van Club YLA knokte terug en heeft haar plaatsje bij de 23-koppige selectie beet.

De carrière van Jody Vangheluwe hing aan een zijden draadje, maar de vleugelverderdedigster bleef niet bij de pakken zitten en werkte haar aan haar terugkeer. Met succes zo blijkt, want Vangheluwe gaat met de Red Flames mee naar het EK in Engeland, waar onze nationale vrouwenploeg Ijsland, Frankrijk en Italië bekampt in de groepsfase.

Doelvrouw Femke Bastiaen (PSV), middenveldster Lenie Onzia en aanvalsters Jassina Blom (Tenerife), Jill Janssens (OHL) en Chloé Van De Velde (AA Gent) vielen af en staan op de reservelijst. “Ik had niet verwacht dat ik bij de selectie zou zitten, want de afgelopen maanden waren een rollercoaster van emoties”, vertelt Vangheluwe.

“Gelukkig is dat nu achter de rug en kan ik naar de toekomst kijken. Op dit moment voel ik me erg goed en kan ik pijnvrij wedstrijden afwerken. Ik heb me de voorbije weken proberen in de kijker te spelen en dat is aardig gelukt. Ik ben beloond met een selectie en ben daar enorm blij mee. Nu is het aan mij om mezelf te bewijzen en een basisplaats te veroveren. Ik sta te popelen om aan het avontuur te beginnen.”

Blessures

Vangheluwe is terecht door het dolle heen, want aan een EK-selectie dacht ze enkele maanden geleden totaal niet. Door een zware knieblessure moest ze ei zo stoppen met haar grote passie.

“Toen ik het verdict te horen kreeg, had ik het moeilijk. Voetbal is echt alles voor mij en ik kon me geen leven zonder het mooiste spelletje ter wereld voorstellen. Gelukkig heb ik de knop vrij snel kunnen omdraaien en ben ik hard blijven werken. Ik wist dat er een kleine kans was dat het nog ging goedkomen en dat blijkt nu ook. Al het harde werk bij de kinesist is niet voor niks geweest.”

“Ik ging er zes keer in de week langs en zat daar snel tot vier uur per dag. Het was erg zwaar, maar het heeft geloond. Voorlopig is alles in orde, maar ik moet blijven opletten en extra oefeningen doen. Zo is de kans kleiner dat ik opnieuw herval. Zolang ik doe wat ik moet doen, komt het allemaal wel in orde.”

Ook enkele jaren geleden kampte Vangheluwe al eens met een zware knieblessure. Ze scheurde toen haar kruisbanden af. “Blessures zijn natuurlijk nooit leuk, maar dat hoort bij het voetbal. Ik heb mijn hoofd niet laten hangen en heb blijven werken. Mijn doel was om het EK te halen en dat is gelukt. Ook bij Club YLA hoop ik volgend seizoen hoge toppen te scheren en mezelf te tonen aan het grote publiek.”

EK

Onze provinciegenote is een vleugelverdedigster die graag mee naar voren gaat. “Ik denk dat mijn doorzettingsvermogen mijn grootste kwaliteit is. Daarnaast heb ik ook veel snelheid en kracht. Ik moet wel nog wat werken aan mijn techniek. Ik probeer erop te trainen en zo stappen voorwaarts te zetten.”

Op het EK zitten de Red Flames in een loodzware groep met topland Frankrijk en outsiders Italië en Ijsland. “Het wordt niet gemakkelijk, maar we willen absoluut doorstoten”, zegt Vangheluwe overtuigend. “Daarna gaan we het match per match bekijken en zien waar het schip strandt. Ik hoop dat we kunnen verrassen en dus ver geraken in het toernooi. Ik zou graag zo veel mogelijk minuten maken.”

“Je dwingt speelkansen zelf af door te tonen wat je in je mars hebt en er voor de volle honderd procent voor te gaan. We vertrekken 6 juli naar Engeland. Nu zitten we van 20 juni tot en met 3 juli op stage in Tubeke. Op 30 juni en 1 juli hebben we een vrije dag en mogen we het oefencomplex even verlaten. Op het EK verjaar ik. Dat is nog een leuk extraatje dat er bijkomt. Het zal een verjaardag worden die ik nooit meer ga vergeten.”

Droom die uitkomt

Elke voetbalster droomt ervan om ooit op een groot toernooi aanwezig te zijn en daar is Vangheluwe in geslaagd. “Het is inderdaad een droom die uitkomt. Je leeft voor zo’n momenten. Het is prachtig om België op het Europees kampioenschap te mogen vertegenwoordigen.”

“Tussen een Europese titel of een landstitel met Club kan ik niet kiezen. Elke overwinning is mooi op zijn eigen manier. Een keuze maken is onmogelijk.”