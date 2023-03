Ulrike Deryckere (SK Roeselare-Daisel): “De eindrangschikking doet er niet toe”

In eerste provinciale zijn de dames van SK Roeselare-Daisel al een hele tijd op zoek naar een zege. “Onze ploeg is in grote lijnen nochtans dezelfde als die van vorig jaar”, klinkt het bij Ulrike Deryckere (30). “Onze start was redelijk, maar na een zware nederlaag tegen Staden en na een verliesbeurt tegen Egem – een ploeg waartegen we onterecht de boot ingingen – zitten we nu helaas al een paar weken in een periode waarin we al een paar keer een pandoering hebben gekregen. Ik ben er zeker van dat we beter kunnen, maar als je onze matchen van de laatste weken bekijkt – we verloren zondag bijvoorbeeld nog met 1-8 van Menen United, dat volgens mij eigenlijk boven haar waarde staat – dan kunnen we niet anders dan concluderen dat het dit seizoen niet loopt zoals we gehoopt hadden.”

Derby tegen Wervik

“Hoe het verder moet? We willen het tij zo snel mogelijk keren. Te beginnen met de derby van nu zondag tegen Wervik, samen met Rumbeke toch één van de twee ploegen waarbij nogal wat bekende gezichten rondlopen. In de heenronde speelden we 2-2 gelijk, nadat het heel lang 2-1 stond. Een resultaat waar toen iedereen mee kon leven.”

“We zijn na onze nul op twaalf intussen gezakt naar de elfde plaats. Verre van ideaal, maar als ik eerlijk ben, dan moet ik toegeven dat we als ploeg niet echt meer wakker liggen van het klassement. De sfeer is prima, en dat maakt veel goed. En of we nu tiende, elfde, of zelfs als laatste eindigen, zal daar gelukkig niets aan veranderen. Want doordat we in Dadizele, met de nieuwe doorstart die eraan komt, volgend seizoen sowieso in derde provinciale zullen moeten starten, doet de eindrangschikking er in feite zelfs niet meer toe”, eindigt de aanvoerster van SKRD. (SBE)

Zondag 5 maart om 14 uur: Eendracht Wervik A – SK Roeselare-Daisel.