TSC Ladies voetballen voor De Warmste Week

De damesploeg van voetbalclub TSC Proven zet zich in voor het goede doel. Met een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen Sparta Dikkebus op maandag 11 december zamelen ze geld in voor het goede doel, namelijk De Warmste Week. Dat doen ze door hamburgers te verkopen tijdens en na de match.

“TSC Ladies is de vrouwenploeg van TSC Proven en bestaat sinds 2015”, begint Kim Vanhee, een van de spelers. “We zijn met een twintigtal spelers en trainen elke maandag, onder leiding van trainer Seba Pecqueux. We spelen niet competitief, maar het idee om nog eens een match te organiseren, leeft al langer. Het is goed voor de sfeer en er is extra motivatie om te trainen als er een specifiek doel voor ogen is. En nu we daar een goed doel aan kunnen koppelen, is het dubbel zo interessant. We stelden de vraag aan Sparta Dikkebus, die meteen enthousiast waren om mee te doen. Zij spelen wel in competitie, maar nemen deze vriendschappelijke match er graag bij.”

Voor goed doel

“De match gaat door op maandag 11 december op de velden van TSC Proven in de Roesbruggestraat. Om ons voor te bereiden, trainen we momenteel twee keer per week. Enkele jaren geleden deden we een gelijkaardig initiatief, ten voordele van De Lovie. We konden toen maar liefst 600 euro schenken aan het goede doel. Dit jaar hernemen we dus de actie en schenken we de opbrengst aan De Warmste Week. We zamelen geld in door hamburgers te verkopen tijdens en na de match. Voor de match zelf vragen we geen ingang, maar wel een vrije bijdrage. Iedereen kan geven wat hij of zij wil. We verkopen ook lotjes aan de ingang, waarmee we een leuke prijs verloten. We hopen op heel wat kijklustigen en een mooie opbrengst voor De Warmste Week”, aldus Kim. (CB)