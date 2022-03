Trainer Henk Sabbe (DVK Egem A) is klaar voor komst van Gent: “Thuis kunnen we altijd meer”

DVK Egem A staat nu achtste in tweede nationale. Trainer Henk Sabbe hoopt nog enkele plaatsen te stijgen. “Deze groep kan en zal nog progressie boeken”, zegt hij stellig. Een resultaat tegen Gent zou alvast een mooie aanzet zijn.

“De wedstrijd in Havinnes was een moeilijk verhaal”, blikt Sabbe terug op het scoreloos gelijkspel. “Op een barslecht en klein veld tegen een stugge ploeg was dat geen cadeau. We hebben voortdurend gepusht en kregen een viertal kansen, waarvan een op de lat. Daar moet je er altijd eentje van scoren…”

“Ik mag zeker niet klagen van mijn jonge groep, met een gemiddelde leeftijd beneden de twintig jaar. Die groep kan en zal nog progressie maken”, zegt de coach. “Als alles meezit, kan deze ploeg alle ploegen aan, op voorwaarde dat de focus goed zit. Als dat niet zo is, laat je soms punten liggen tegen mindere ploegen.”

“Zaterdag komt Gent op bezoek en zij staan tweede, op één puntje van leider Waregem. Daar speelden we 2-2 gelijk, een prima resultaat. Ik denk dat het met de juiste motivatie een mooie wedstrijd kan zijn. Ik schat Gent hoog in, maar ik doe dat ook met mijn eigen jonge ploeg. We kunnen altijd iets meer op eigen veld. In die wedstrijd een mooi resultaat behalen is de uitdaging die ons te wachten staat.”

“Spijtig genoeg moeten we onze kapitein Flor Verschaeve opnieuw missen. Twee weken terug werd ze na training onwel door hartkloppingen. Toch was zij vorige week aanwezig om de ploeg aan te moedigen en als kinesiste speelsters verzorging te geven wanneer het nodig was. Chapeau!”, prijst de coach. (WD)

Zaterdag 5 maart om 15 uur: DVK Egem A – AA Gent C.