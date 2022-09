Tom Duerinck (dames Racing Waregem – 2): “Wij lonken voorzichtig naar top 5”

In hun debuutjaar domineerden de dames van Racing Waregem samen met Heule de competitie in derde provinciale. Ook in tweede hebben ze hun start niet gemist met een klinkende zege tegen Staden B. Nu wacht een zware opdracht tegen VK Egem C.

“Wij startten twee jaar geleden met onze damesploeg, maar door corona was het vorig jaar ons eerste echte seizoen. Onze jonge ploeg deed het prima en enkel het ervaren Heule hield ons van de titel”, blikt trainer Tom Duerinck terug. “Wij beschikten over een goed uitgebalanceerde ploeg, die niet minder dan 275 keer scoorde. Als tweede promoveerden wij naar tweede provinciale. Door een herschikking van de reeksen mochten ook Eernegem en Kortrijk ons vergezellen. Voor ons was het zeker een pluspunt dat wij onze volledige kern konden samenhouden en die versterkten wij met Erwen Camelbeke, die overkwam van Zulte Waregem. Als aanloop naar de nieuwe competitie kozen wij voor moeilijke tegenstanders zoals onder meer Zulte Waregem en Famkes WDM. De resultaten in die matchen speelden geen enkele rol, maar het waren voor de speelsters, met een gemiddelde leeftijd van 17 jaar en zeven maanden, vooral erg belangrijke leermomenten.”

“Het minpuntje tijdens de voorbereiding was dat wij er in de tweede ronde van de beker al uitgingen tegen eersteprovincialer Staden A. In de eerste ronde speelden wij Renningelst B naar huis en daardoor had ik erop gerekend dat wij verder zouden geraken. Het is echter de competitie die telt en hoewel er geen enkele druk is, lonk ik toch wel naar de top 5. Slagen wij daar niet in, helemaal geen probleem hoor. Ondertussen sneden wij als promovendus de competitie erg goed aan met een 9-0 zege tegen Staden B. Jammer dat onze match vorig weekend niet doorging. Nu is het volle focus op de thuismatch tegen VK Egem C. Ik zie die wedstrijd toch wel als een waardemeter, want Egem pakte zeven punten in de eerste drie matchen.” (IVD)