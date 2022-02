Tine Blomme helpt KSKV Zwevezele Ladies met twee goals aan winst tegen leider AA Gent

AA Gent B, de leider in eerste nationale, leed met 3-2 tegen KSKV Zwevezele Ladies zijn derde nederlaag van het seizoen. Tine Blomme scoorde het tweede en derde doelpunt en maakt zich nu op voor het duel tegen Moldavo.

“Dat ik de matchwinnaar ben met twee doelpunten wil ik niet gezegd hebben”, lacht Tine Blomme (21) die in Sijsele woont en centraal in de verdediging speelt. “Het is de ploeg die voor de overwinning gevochten heeft. Gent was iets sterker in de beginfase en scoorde al na acht minuten, maar wij waren er niet door aangeslagen en gingen op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er even na het halfuur door Noa Delhaye. Na de rust was het hetzelfde spelbeeld, maar we slikten een tweede tegendoelpunt. We gingen met veel inzet opnieuw op zoek naar de gelijkmaker. Die viel en het was meteen mijn eerste doelpunt dit seizoen. Met nog tien minuten te spelen hebben we alle zeilen bijgezet om winst te pakken en vier minuten voor affluiten kon ik opnieuw scoren.”

We hebben constant druk gezet

“Opvallend is dat onze drie goals gescoord werden door verdedigers en dat betekent ook dat we voortdurend druk gezet hebben van achter uit. De matchbal die geschonken werd door Jitse De Meyer van Full Charge, een kennis van mij, heeft ons dus geluk gebracht. Een opstekertje dus en dat maakt ons ook blij dat die mensen er zijn voor ons.”

“Vorige week speelden we gelijk op het veld van Mechelen, tweede in de stand. De winst nu tegen de leider, een ex-club van mij, doet veel deugd en brengt ons op de vierde stek. Standard volgt op één punt en Moldavo op twee. In de eerste ronde haalden we nul punten in deze duels, nu dus vier. Schitterend voor onze vriendenploeg en onze staf. Moldavo is nu onze volgende tegenstander en dat wordt opnieuw een stevige. Dat weten we uit de heenmatch die we wonnen met 3-2. Wij gaan opnieuw voor de drie punten, gesterkt door de prestaties na de winterstop.” (WD)