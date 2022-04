Tessa Wullaert viert vijfde landstitel op rij van RSC Anderlecht

RSC Anderlecht heeft zich woensdag voor de negende keer, de vijfde keer op rij, tot landskampioen in het vrouwenvoetbal gekroond.

Na een 0-1-zege op het veld van eerste achtervolger Oud-Heverlee Leuven kan paars-wit niet meer bijgehaald worden. Stefania Vatu scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd in de 16de minuut, op assist van Tessa Wullaert.

Anderlecht was eerder kampioen in 1987, 1995, 1997, 1998, 2018, 2019, 2020 en 2021. De recordkampioen van het mannenvoetbal is bij de vrouwen de op één na succesvolste club. Het record van Standard Luik, twintig landstitels, is nog lang niet in zicht.

Bekerfinale

Over twee weken kan het team van coach Johan Walem voor de dubbel gaan. Op 14 mei staat Anderlecht in de finale van de Beker van België tegenover Standard.