Tessa Wullaert recordhoudster met vijfde Gouden Schoen: “Dit went nooit”

Tessa Wullaert heeft dinsdagavond in het Silt in Middelkerke de Gouden Schoen gekregen als beste Belgische voetbalster van het voorbije jaar. Voor de spits van Inter Milaan is het al de vijfde keer in haar carrière dat ze de trofee krijgt.

West-Vlaanderen boven op de uitreiking van de Gouden Schoen. Net zoals vorig jaar mag onze Tessa Wullaert opnieuw pronken met de Gouden Schoen, haar vijfde al in totaal. De 31-jarige Wullaert (200 punten) haalde het met een straatlengte voorsprong op haar huidige ploeggenote Marie Detruyer (102 punten). Sari Kees (OHL/Leicester City) kreeg als derde 50 punten achter haar naam en hield haar voormalige ploeggenote Saar Janssen (OHL/42 punten) van de laatste podiumplek. Standard-speelsters Mariam Abdulai Toloba en Amber Barrett en Anderlecht-middenveldster Stefania Vatafu (Anderlecht) eindigden ex-aequo als vijfde met 26 punten.

Topjaar

De vijfde zege van Wullaert is de bekroning van een topjaar. Ze kroonde zich niet enkel tot ‘Speelster van het Jaar’ in de Nederlandse eredivisie, het leverde haar ook een toptransfer op naar het Italiaanse Inter Milaan. Speciaal voor de uitreiking van de Gouden Schoen in Middelkerke kwam Wullaert overgevlogen vanuit de stad van de mode. “Het went nooit om een trofee te winnen. Toen ik destijds mijn eerste won, had ik nooit gedacht dat ik er vijf zou winnen”, verklaarde Wullaert.

Nochtans waren er in het verleden ook al een paar ontgoochelingen op de Gouden Schoen. “Je moet altijd blijven bevestigen. Verder moet je nog meer presteren om de jury te blijven overtuigen.”

Paul Van Himst voorbij

Wullaert haalde bijna het dubbele van de punten van dichtste achtervolger Detruyer. Nooit eerder won een voetballer vijf keer de hoofdprijs. “Ik doe graag dingen die mensen nog niet bereikt hebben. Het is ongelofelijk om Paul Van Himst voorbij te steken, zo’n legende.” Ook bij de volgende editie zal Wullaert opnieuw bij de topfavorieten horen. “Constant presteren is een vereiste. Maar ik begin stilaan mijn draai te vinden bij Inter. Ik heb weinig geduld en wil direct vooruit.”

Tessa Wullaert is recordhoudster met vijf Gouden Schoenen. Ze won de eerste editie in 2016 en ook in 2018, 2019 en 2023 triomfeerde de aanvalster. Janice Cayman, de winnares van 2017 en 2021, heeft twee Gouden Schoenen op haar erelijst. (JT/Belga)