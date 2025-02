Tessa Wullaert recordhouder met vijfde Gouden Schoen

Tessa Wullaert heeft dinsdagavond in het Silt in Middelkerke de Gouden Schoen gekregen als beste Belgische voetbalster van het voorbije jaar. Voor de spits van Inter Milaan is het al de vijfde keer in haar carrière dat ze de trofee krijgt.

De 31-jarige Wullaert (200 punten) haalde het met een straatlengte voorsprong op haar huidige ploeggenote Marie Detruyer (102 punten). Sari Kees (OHL/Leicester City) kreeg als derde 50 punten achter haar naam en hield haar voormalige ploeggenote Saar Janssen (OHL/42 punten) van de laatste podiumplek. Standard-speelsters Mariam Abdulai Toloba en Amber Barrett en Anderlecht-middenveldster Stefania Vatafu (Anderlecht) eindigden ex-aequo als vijfde met 26 punten.

Wullaert kroonde zich vorig seizoen met 26 doelpunten tot topschutter bij Fortuna Sittard, dat als vierde eindigde in de Eredivisie, en haalde ook de finale van de Nederlandse beker, waarin Ajax te sterk bleek. Het boegbeeld van de Red Flames versierde afgelopen zomer een transfer naar het Italiaanse Inter Milaan en staat met de Nerazzurri momenteel tweede in de Serie A. Ze was dit seizoen al goed voor vijf goals en vier assists in Italië en presteerde ook bij de Red Flames erg sterk. Zo was ze eind oktober in het EK-kwalificatieduel tegen Griekenland (5-0-zege) nog goed voor twee goals en twee assists.

Tessa Wullaert is recordhoudster met vijf Gouden Schoenen. Ze won de eerste editie in 2016 en ook in 2018, 2019 en 2023 triomfeerde de aanvalster. Janice Cayman, de winnares van 2017 en 2021, heeft twee Gouden Schoenen op haar erelijst.