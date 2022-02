Tessa Wullaert raakt niet speelklaar en verlaat selectie op Pinatar Cup

De Red Flames zullen het op de Pinatar Cup verder moeten stellen zonder Tessa Wullaert. De aanvalster van RSC Anderlecht raakt na een blessure niet speelklaar en verlaat de selectie. Dat heeft de Belgische voetbalbond (KBVB) vrijdag gemeld.

De Flames versloegen woensdag in hun eerste duel op het vriendschappelijke toernooi in Spanje met ruime 4-0 Slovakije. Dat was wel zonder Wullaert. De kapitein en aanvalsleidster blesseerde zich vorige week met haar ploeg Anderlecht tegen Zulte Waregem en nader onderzoek wees uit dat ze niet speelklaar raakte. Na een nieuwe evaluatie is nu de beslissing genomen om de selectie te verlaten.

De troepen van bondscoach Ives Serneels spelen morgen/zaterdag de halve finale van het toernooi tegen Wales. Nadien volgt de finale of troostfinale tegen Ierland of Rusland.