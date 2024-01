Tessa Wullaert ontvangt voor de vierde keer Gouden Schoen

Tessa Wullaert (30) heeft donderdagavond de Gouden Schoen gekregen als beste Belgische voetbalster van het voorbije jaar, tijdens de 70e editie van het Gala van de Gouden Schoen in Antwerp Expo.

De aanvalster van Fortuna Sittard bleef met 254 punten Marie Detruyer (137 punten) en Janice Cayman (66 punten) voor.

Tessa Wullaert is recordhoudster met vier Gouden Schoenen. Ze won de eerste editie in 2016 en ook in 2018 en 2019 triomfeerde de aanvalster. Janice Cayman, de winnares van 2021, heeft twee Gouden Schoenen (ook 2017) op haar schouw. Op de erelijst volgt Wullaert doelvrouw Nicky Evrard op. Evrard eindigde in deze editie op de vierde plaats.

Honger nog niet gestild

Na drie edities wachten heeft Tessa Wullaert dus haar vierde Gouden Schoen beet. “En ik wil het niet bij vier Gouden Schoenen houden, ik ben nog maar 30 jaar”, reageerde de aanvalster van Fortuna Sittard donderdagavond in Antwerp Expo.

“Ik had dit niet verwacht”, zei Wullaert. “Ik ben hier heel blij mee, het is een opluchting en een bekroning van een mooi seizoen. De Gouden Schoen draait vooral om consistentie gedurende twaalf maanden. En dat heb ik getoond.”

Met elf doelpunten in evenveel wedstrijden voert Wullaert momenteel de topschuttersstand aan in de Nederlandse Eredivisie. Ze kan zo opnieuw straffe statistieken voorleggen. “Ik ben geboren met een enorme drive. Van jongs af aan wou ik in alles de beste zijn. Soms lukt dat, soms niet. Ik ben blij dat het deze keer gelukt is.”

Met de Red Flames pakte Wullaert vorig jaar in de Nations League de scalp van toplanden Nederland en Engeland. “Dat waren uitzonderlijke, historische overwinningen. We hebben onszelf toen overtroffen en hebben België verwend. Als team zijn we gegroeid, maar we hebben onze top nog niet bereikt. Het geloof is er na die overwinningen dat we van toplanden kunnen winnen”, besloot Wullaert.