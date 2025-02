Tessa Wullaert kijkt uit naar samenwerking met nieuwe coach: “Ze heeft veel kwaliteiten”

Tessa Wullaert sprak dinsdag met de pers in aanloop naar de eerste Nations League-wedstrijden van de Red Flames, vrijdag in Spanje en woensdag in Leuven tegen Portugal. De aanvoerster gaf haar mening over de coachwissel. Ze vond het jammer dat de spelersgroep niet werd geraadpleegd bij de beslissing.

“We waren toch een beetje in shock toen we het nieuws van de nieuwe bondscoach hoorden”, zei de aanvalster van Inter dinsdag. De IJslandse Elisabet Gunnarsdottir verving vorige maand Ives Serneels aan het hoofd van de Red Flames. “We waren vooraf niet op de hoogte gesteld van een wijziging in de trainersstaf. Ik vind het heel erg voor Ives. Ik heb deze week al veel aan hem gedacht, maar de beslissing is genomen. We kunnen nu enkel nog vooruitkijken.”

Wullaert had voor de interlandperiode al een gesprek met ‘Betta’ Gunnarsdottir, de meeste andere Flames hadden maandag een eerste ontmoeting met de nieuwe T1. Die kennismaking was positief, erkende Wullaert. “Ze weet wat ze wil en heeft duidelijke principes. Ze is rechtdoorzee en dat heb ik graag.”

Na veertien jaar onder Ives Serneels kregen de Flames zo een vrouw als nieuwe bondscoach. “Maar dat is voor mij van geen tel”, vond Wullaert. “De kwaliteiten van een coach zijn het belangrijkste en die heeft ‘Betta’ duidelijk.”

Voor de komende Nations League wilde Wullaert geen te grote ambities naar voren schuiven. “Mensen verwachten veel van ons, maar we hebben een heel moeilijke loting (met Spanje, Portugal en Engeland, red.). Het belangrijkste is dat we in de A-divisie blijven, vooral met het oog op de WK-kwalificaties. Ik wil heel graag naar dat WK in 2027. Dat blijft het grote doel in de toekomst. Vrijdag kunnen we ons nog eens meten met Spanje, maar voor mij zijn de duels tegen Portugal de belangrijkste matchen.”