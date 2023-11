Tessa Wullaert bezorgt Red Flames stuntzege in Nations League: “We mogen blij zijn, maar het is nog niet voorbij”

Tessa Wullaert bezorgde België dinsdag in Leuven een historische 3-2 overwinning op Engeland, met een doelpunt dat de stand gelijk trok en een penalty die de overwinning voor de Red Flames bezegelde.

“Ik denk niet dat iemand dacht dat we vandaag zouden winnen”, zei Wullaert na de wedstrijd. “We moeten ons er nog steeds van bewust zijn dat we niet allemaal professionals zijn en als we zien wat we tegen zulke teams kunnen doen, moet België in ons geloven. We hebben het echt nodig dat mensen in ons geloven, want we zijn nog niet op ons best en er is nog veel ruimte voor verbetering.”

De Flames hadden dinsdag veel steun in het stadion aan Den Dreef dat voor de gelegenheid was uitverkocht. “Het is heel cool om in een vol stadion te spelen. Het gaf ons veel energie”, zei de Belgische aanvoerster. “We weten altijd dat we thuis sterk zijn en dat alles mogelijk is. We hebben vandaag laten zien dat de Red Flames niet onderschat mogen worden. Als we hier spelen, hebben we de fans achter ons en dat helpt ons enorm.”

Na deze prestigieuze overwinning staat België 2e in hun groep met 7 punten, 2 punten achter Nederland, dat dinsdag met 0-1 won in Schotland. Schotland en Nederland zijn de laatste twee tegenstanders van de Red Flames in deze Nations League.

“Nu mogen we blij zijn. We hebben 7 punten, we staan 2e, maar het is nog niet voorbij”, zei Wullaert. “We moeten gefocust blijven en blijven werken, want er komen nog twee belangrijke wedstrijden aan. Alles is mogelijk. We zullen alles geven wat we hebben en zien waar we staan na deze twee wedstrijden.”