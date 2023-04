T1 Dennis Moerman (Club YLA) trekt naar paars-wit: “Ik zet mijn relatie niet op het spel voor het voetbal”

Nog zes keer zit Dennis Moerman (34) in de dug-out bij Club YLA. De Oost-Vlaming ruilt na twee seizoenen blauw-zwart voor paars-wit. Bij Anderlecht wordt hij assistent van T1 Dave Mattheus.

“In de loop van de zomer verhuis ik met mijn vriendin van Balegem naar Geraardsbergen”, verduidelijkt Moerman zijn keuze. “Dat betekent telkens anderhalf uur in de auto naar het Base Camp van Club Brugge. Dat is dus elke dag drie uren niets doen. Een job in het voetbal is het equivalent van een dubbele shift in elke andere sector. Ik ga mijn relatie niet op het spel zetten voor het voetbal. In maart hakte ik samen met mijn vriendin de knoop door.”

Vacature

Dus stopt Moerman aan het einde van deze competitie bij Club YLA. Hij vond al een nieuwe uitdaging. “Bij Anderlecht kwam er toevallig een vacature open”, gaat hij verder. “Voor een opdracht die te vergelijken is met wat ik nu bij Club YLA doe. Vanaf volgend seizoen doe ik in Neerpede veldwerk bij het eerste elftal van hoofdtrainer Dave Mattheus. Bij het vrouwenteam ga ik ook de jeugdopleiding coördineren. Ook bij Club YLA gaf ik ondersteuning aan de jeugdwerking.”

Twee keer Gent

Moerman blijft dit combineren met z’n werk bij de Vlaamse Trainersschool. In play-off 1 hoopt hij zich met Club YLA na drie nederlagen op rij – blauw-zwart begon de nacompetitie nochtans met een stevige knal (0-4 bij Anderlecht) – te herpakken. Vrijdagavond wacht een trip naar AA Gent Ladies, op zaterdag 22 april staat in The Nest in Roeselare de terugmatch geprogrammeerd.

“Met een scheur in een pees aan de hamstring is Davinia Van Mechelen out voor de rest van het seizoen”, zucht Moerman. “Offensief een zware aderlating. Defensief hebben we stabiliteit gekregen. Ik vind dat we ons in play-off 1 beter profileren dan vorig seizoen. Bij OHL verloren we met 1-0, een jaar geleden gingen we daar nog met 5-1 de boot in. Thuis tegen Standard leden we een zure 0-2-nederlaag. We hadden die partij onder controle, maar verloren twintig seconden onze concentratie.” (HF)