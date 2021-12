Sterkhouder Margot Pollet (Cerkelladies Brugge A) blijft bescheiden: “Vooral mijn snelheid gebruiken”

De riem gaat er even af bij de Cerkelladies. Ook bij speelster Margot Pollet, die zich nu volledig focust op de komende examenperiode. De aanvalster was dit seizoen reeds goed voor dertien doelpunten en vijf assists.

Het is examentijd en mede door de vele geblesseerden geraakte trainer Eric Van Arc zondag aan slechts twaalf namen op het scheidsrechterblad. Het werd dus geen makkelijke verplaatsing naar F. Westhoek Diksmuide Merkem B, de leider in eerste provinciale, die zich bovendien nog wat had versterkt met speelsters uit eerste nationale. “Bij ons was de helft van de verdediging er niet bij”, vertelt Margot. “Initieel was het ons plan om voor een punt te gaan, om te verdedigen en te counteren. Maar voor aanvang vroeg de trainer ons om er het beste van te maken en ons eigen spel te spelen.”

Bij 7-0 geraakte Shauni Swimberghe geblesseerd en kon ze niet meer vervangen worden. Marion Schepens nam toen plaats in het doel. Ze kon een penalty stoppen, maar niet verhinderen dat er nog vier keer werd gescoord. “Het was niet het ideale scenario, maar we hebben gevoetbald en ons toch wel geamuseerd, tegen wellicht de kampioen. Merkem heeft in onze reeks een straat voor op de andere ploegen. Ze verdienen het zeker om over te gaan.”

Dat we genoten tegen de wellicht kampioen, zegt veel over ons spel

Margot Pollet (20) uit Brugge studeert voor handelsingenieur aan de KULAK in Kortrijk. Ze was in het verleden in de ban van tennis toen ze vijf seizoenen terug besloot om te voetballen. “Ik was in de tuin veel met de bal bezig, samen met mijn broer Emiel, die bij Eendracht Brugge actief is. Het klonk wat gek, maar hij stelde voor om het in competitieverband te proberen, bij de Cerckelladies. Ik begon op 15-jarige leeftijd bij de U16 en werkte mij zo via de tweede naar de eerste ploeg hogerop.”

Sterkhouder

Margot is een echte vleugelspeelster, met voorkeur op links. Maar ze kan ook op rechts uit de voeten. “Ik ben vooral iemand die mijn snelheid gebruikt. En diepgang ligt in de aard van ons spel. Langs de flank probeer ik een actie te maken en vooral uit de duels te blijven.” In het begin was de Brugse de jongste speelster van de ploeg. Terwijl ze nu tot één van de sterkhouders behoort. “Mijn ambities reiken niet zo ver. Ik doe het vooral voor het plezier”, blijft Margot bescheiden.

De voorbije weken werd de competitie voor de Cerkelladies A om diverse redenen onderbroken en geraakte de ploeg uit de goede flow. De competitie wordt halfweg januari hervat met wellicht een thuiswedstrijd tegen Staden. (ACR)