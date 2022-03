Stefanie Rommens (dames KDC Ruddervoorde) neemt het zondag op tegen Ladies Oudenburg: “Dit is mijn laatste seizoen. Het is mooi geweest”

In eerste provinciale van het vrouwenvoetbal werken KDC Ruddervoorde en Ladies Oudenburg zondag een onvervalste zespuntenwedstrijd af.

Rode lantaarn Ruddervoorde begint met twee punten minder dan Oudenburg aan dit duel. Stefanie Rommens (30) was de voorbije weken kapitein van dienst. Flore Tavernier hervatte na haar enkelblessure vorige zondag in de uitmatch bij de Cerkelladies en nam de aanvoerdersband van Stefanie over.

Geen degradatie

“Het was een gelijkopgaande wedstrijd”, blikt centrale verdediger Rommens terug. “Enkele minuten na de eerste tegengoal kon ik mijn eerste penalty voor Ruddervoorde verzilveren. In de loop van de partij hebben we defensief enkele wissels moeten doorvoeren. Cerkelladies profiteerde daarvan om nog wee keer te scoren (3-1).” Met negen punten uit achttien wedstrijden staat Ruddervoorde er niet goed voor. Toch moet niet worden gevreesd voor degradatie. Omdat de reeks dertien in plaats van zestien clubs telt, zal op het einde van dit seizoen niemand degraderen. Rommens neemt straks afscheid van het vrouwenvoetbal en wil alvast niet op de 13de plek eindigen. “Ik voetbal al sinds 1998”, verduidelijkt Rommens. “Toen startte ik bij de jongens van Nieuwpoort. Daarna trok ik naar Leffinge, keerde even terug naar Nieuwpoort, maar de vrouwenploeg bestond er niet lang. Vijf jaar geleden, toen ik naar Aartrijke verhuisde, trok ik naar Ruddervoorde. Eind dit seizoen stop ik met voetballen. Het is mooi geweest.”

Scoringsprobleem

Ruddervoorde werkt in de zes resterende speeldagen nog twee duels tegen rechtstreekse tegenstanders af. Zondag komt Ladies Oudenburg op bezoek, op de laatste speeldag op 1 mei is Menen te gast. De grensploeg telt eveneens negen punten, maar mag nog zeven partijen afhaspelen.

“Wij werden de voorbije weken en maanden geplaagd door letsels en tal van coronabesmettingen”, zucht Rommens. “Uit bij Menen verloren we daardoor met 6-0. Bij ons is scoren al enkele jaren een probleem. Vaak krijgen we na een wedstrijd complimenten omdat we degelijk voetbal spelen, maar scoren doen we te weinig. In de heenronde wonnen we met 1-4 bij Oudenburg: dat geeft ons goeie moed voor de zespuntenmatch van zondag”, besluit Rommens. (HF)





Zondag 27 maart om 14.30 uur: KDC Ruddervoorde – Ladies Oudenburg.