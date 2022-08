Special Flames behalen zilver op jeugdtornooi in Zweden

Vijf streekgenotes presteerden vorig weekend met de Special Flames sterk op de Gothia Cup in Zweden. Dit is een jeugdtornooi voor jongens en meisjes waaraan 1.603 ploegen uit 59 landen deelnamen.

Binnen dit tornooi is er al tien jaar plaats voor G-voetbal, Special Olympics. Dit jaar waren er 40 G-voetbalploegen, sommige clubs, maar ook vertegenwoordigers van landen. Er waren vier damesploegen die een poule vormden.

“De West-Vlaamse dames hebben het super gedaan, net als alle andere dames uit de selectie”, vertelt coach An Blauwblomme. “Zowel op als naast het veld was het een supertornooi. Ze deden ook heel wat ervaring op het hoogste niveau op. Kleine puntjes werden tijdens het tornooi al aangehaald en hieruit leerden ze. Maar ze nemen deze ervaring zeker mee naar hun eigen club maar ook naar verdere tornooien.”

Het volkslied moet nog wat geoefend worden

“Net als heel wat jonge meisjes en jongens kijken ook G-voetballers op naar de nationale ploegen en het is dan ook fantastisch dat je als G-voetballer ook in een nationale selectie kan geraken. Ik denk dat het embleempje van België heel belangrijk is, maar ook het trainen op Tubeke, de eer om uit te komen voor hun land, … Allemaal zaken waar ze zeker en vast trots op zijn. Het volkslied daarentegen moet nog wat geoefend worden. (lacht) Het is zeker niet evident om alleen te reizen, voor sommige de eerste keer met het vliegtuig zelfs, weg zijn van thuis, sommigen de eerste keer zonder hun ouders op reis, ander eten, samen eten/slapen, andere regels, … Maar op het veld hebben ze de tactische richtlijnen goed uitgevoerd. Naast het veld waren ze zeker ook een hechte groep, elkaar helpen, rekening houden met elkaar. Maar ze vonden elkaar zeker ook als het aankwam op kattenkwaad uithalen.”

“Ook voor mij was het heel anders dan in mijn eigen club waar ik de spelers wekelijks zie. De Special Flames zie ik maar een keer per maand en dit was ook de eerste keer met overnachting en dan nog meteen in het buitenland. Het is wel leuk dat we een damesselectie hebben en ook eens uitkomen tegen damesploegen. Technisch moeten de dames zeker niet onderdoen, maar op fysiek vlak is het toch soms bijbenen tegen mannen. Tien seizoenen ben ik al coördinator van G-voetbal bij SV Zulte Waregem. Ik doe het nog altijd met heel veel goesting.”

Volgend jaar zijn de Special Flames geselecteerd voor de Wereldspelen in Berlijn. (ELD)